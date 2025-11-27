الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اتحاد الكرة يسحب ملف استضافة كأس آسيا 2031

اتحاد الكرة يسحب ملف استضافة كأس آسيا 2031
27 نوفمبر 2025 19:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلن اتحاد كرة القدم سحب ملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، والذي كان قد تقدّم به في فبراير 2025، وكانت الإمارات قد استضافت البطولة القارية مرتين، في عامي 1996 و2019، وحققت خلالهما نجاحاً تنظيمياً بارزاً حظي بإشادة واسعة.
وتُقام بطولة كأس آسيا، التي تضم 24 منتخباً وتُنظَّم كل أربعة أعوام، في نسختها المقبلة بالسعودية عام 2027.
ومع انسحاب الإمارات من سباق الاستضافة، بات التنافس على نسخة 2031 محصوراً بين ستة ملفات، تشمل أستراليا، كوريا الجنوبية، الكويت، إندونيسيا، الهند، إضافة إلى ملف مشترك يضم طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، ليمثل تكتلاً من دول منطقة الآسيان.
ومن المقرر أن يُجرى التصويت لاعتماد الدول المستضيفة لنسختي كأس آسيا 2031 و2035 خلال عام 2027، في خطوة ستحدد مستقبل تنظيم أكبر بطولتين في أجندة كرة القدم الآسيوية.

