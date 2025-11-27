الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إيطاليا تهزم البرازيل وتتوج ببرونزية مونديال الناشئين

27 نوفمبر 2025 19:38
27 نوفمبر 2025 19:38


الدوحة (د ب أ)
توج منتخب إيطاليا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم المقامة في قطر، بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح.

ولعب منتخب البرازيل بنقص عددي منذ الدقيقة 14 بعد طرد لاعبه فيتاو بعدما نال بطاقة صفراء أولى في الدقيقة السادسة، وثانية بعدها بـ 8 دقائق.
وخيم التعادل على مجريات اللقاء ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوز إيطاليا بنتيجة 4 / 2 بعدما سجل للمنتخب الإيطالي كل من فينتشنزو بريسكو وسيمون لونتاني وجان تريفور مامبوكو وأليسيو بارالا.
وفي المقابل سجل أهداف البرازيل ديل أول ركلة وتبعه تياجينيو بتسجيل الركلة الثانية، فيما أهدر كل من لويس فيليبي باتشيكو ولويس إدواردو ركلتين. ويلتقي لاحقا اليوم في نهائي البطولة منتخبا البرتغال والنمسا واللذان وصلا إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخيهما.

منتخب إيطاليا
منتخب البرازيل
كأس العالم للناشئين
مونديال الناشئين
