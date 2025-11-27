الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

45 خيلاً تشارك في السباق التجريبي التاسع بمضمار ميدان

45 خيلاً تشارك في السباق التجريبي التاسع بمضمار ميدان
27 نوفمبر 2025 19:56
27 نوفمبر 2025 19:56


دبي (وام)
أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 45 من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي التاسع مساء أمس على مضمار ميدان في دبي، وأوضحت في بيان لها أن السباق التجريبي تضمن 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى شوطين للخيول المهجنة الأصيلة.
وأشارت إلى مشاركة 34 خيلاً في 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، منها 23 لم يسبق لها المشاركة في السباقات في 3 أشواط، و11 خيلا في شوطين سبق تواجدها فيها.
ونوهت إلى وجود 11 خيلا في شوطي الخيول المهجنة الأصيلة، بإقامة شوط لعدد 8 خيول لم يسبق مشاركتها في السباقات، بالإضافة إلى شوط آخر لعدد 3 خيول سبق تواجدها في السباقات.
وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباقات التجريبية حققت نتائجها المرجوة من قبل الهيئة، بالحرص المميز على المشاركة فيها، لتأكيد جاهزية جميع الخيول، واستيفاء جميع الاشتراطات الخاصة باعتماد تسجيلها، مشيراً إلى التعاون الكبير من جميع المضامير في الدولة، لتنفيذ خطة السباقات وفق أفضل المؤشرات.

