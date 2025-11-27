الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ملاك روما يدعمون الفريق بصفقات جديدة في يناير

ملاك روما يدعمون الفريق بصفقات جديدة في يناير
27 نوفمبر 2025 20:54

روما (د ب أ)
ذكر تقرير إخباري أن ملاك نادي روما متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، رصدوا ميزانية من أجل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، ما يسمح للمدرب جيان بييرو جاسبريني بضم لاعبين جدد وليس بالضرورة على سبيل الإعارة أو كصفقة تبادلية.
وبلغ الحماس ذروته مع روما تحت قيادة جاسبريني، الذي قاد الفريق إلى صدارة الدوري بعد 12 جولة.
وبحسب صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، فإن ملاك النادي يدعمون أحلام جاسبريني في المنافسة على اللقب، وذلك من خلال تحديد ميزانية للصفقات الممكنة خلال فترة انتقالات يناير.
ويعتقد أن روما سيسعى لجلب رأس حربة جديد في يناير، في وقت وافق فيه جاسبريني على ضم الهولندي جوشوا زيركزي، لاعب مانشستر يونايتد، كهدف تعاقدي رئيسي في الهجوم، وفقاً لتقارير إيطالية الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنه سوف يتعين على روما أن يتحرك وفق قواعد اللعب المالي النظيف، لكن قرار إدارة المالك الأميركي دان فريدكين، يعني أن فريدريك ماسارا مدير النادي سيحظى بحرية أكبر في المفاوضات مع لاعبين، وليس بالضرورة أن تقتصر الصفقات على الإعارة أو التبادل.

