مولر ينصح موهبة البايرن: ركز على الرياضة ولا تلتفت إلى التوقعات

ميونيخ (د ب أ)

وجه توماس مولر نصيحة للينارت كارل، موهبة فريق بايرن ميونيخ، بأن يواصل التركيز على الرياضة ولا يلتفت إلى التوقعات. وقال مولر في تصريحات لقناة «آر تي إل/ إن تي في»، اليوم الخميس: «أنه يستمتع باللعب والتطور، اللعب لبايرن ميونيخ هو الأفضل في كل هذا». وقال مولر إن كارل يلعب بشكل رائع للغاية ويسجل الأهداف ويؤدي دوراً هاماً في اللعب.

وكان اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً يلعب في أكاديمية بايرن ميونيخ، وهو يخوض موسمه الأول مع الفريق الأول وتألق في مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، كان مولر قد رحل عن نادي طفولته بايرن ميونيخ هذا الصيف وذلك بعد 25 عاماً توج خلالها بالعديد من الألقاب، لينضم إلى فانكوفر وايتكابس، أحد فرق الدوري الأميركي.

وقال مولر إنه لا زال يتابع مباريات بايرن ميونيخ رغم فارق التوقيت وعادة يشاهد مقاطع فيديو للمباريات.