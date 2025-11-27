بياستري عن مساعدة نوريس للفوز بمونديال فورمولا1: فرصي في اللقب قائمة

الدوحة (د ب أ)

أكد الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، أنه لن يساعد زميله البريطاني لاندو نوريس، الذي ينافس للتتويج باللقب في فئة السائقين هذا الموسم أمام الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول.

ويتصدر نوريس الترتيب العام في فئة السائقين حالياً، متفوقاً بفارق 24 نقطة أمام أقرب ملاحقيه فيرستابن وبياستري، مع تبقي 58 نقطة متاحة خلال آخر سباقين في الموسم الحالي، اللذين يقاما في كل من قطر والإمارات.

كان فيرستابن، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، متأخراً بفارق 104 نقاط عن متصدر الترتيب، لكن فوزه بسباق لاس فيجاس بالولايات المتحدة، السبت الماضي، وهو الرابع له في السباقات الثمانية التي أقيمت منذ العطلة الصيفية.

وشهد السباق الأميركي أيضاً استبعاد نوريس بسبب قيادته سيارة غير قانونية، وهو ما ساهم في اشتعال المنافسة على اللقب.

ولا يزال بياستري، الذي تم استبعاده أيضاً من سباق جائزة لاس فيجاس، يمتلك حظوظاً للتتويج بلقبه الأول في بطولة العالم، لكنه يعاني من تراجع مستواه، ولم يتقدم على نوريس منذ سباق جائزة هولندا الكبرى، الذي جرى في أغسطس الماضي. وعندما سئل بياستري عما إذا كان قد تم عقد نقاش داخلي حول استعداد الأسترالي للعب بأسلوب الفريق ومساعدة نوريس على تحقيق لقبه العالمي الأول، رد قائلاً: «لقد أجرينا نقاشاً موجزاً للغاية حول هذا الموضوع، والإجابة هي (لا)». أضاف بياستري، في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «ما زلت متساوياً في النقاط مع ماكس، ولدي فرصة جيدة للفوز باللقب إذا سارت الأمور في صالحي، وهذه هي طريقتنا في اللعب». وبعد أن احتل المركز الثاني في لاس فيجاس، حافظ نوريس على تفوقه بفارق 30 نقطة على بياستري، ومتقدماً بفارق 42 نقطة على فيرستابن، لكن تم استبعاد نتيجته هو وزميله، بعدما كشف الفحص الذي أجراه الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بعد السباق أن سمك مجموعة الألواح أسفل السيارتين أقل من الحد الأدنى المسموح به.

ورغم تلك الانتكاسة، سيتوج السائق البريطاني باللقب يوم الأحد المقبل، قبل خوض السباق الختامي هذا الموسم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حال تفوقه بنقطتين على كل من فيرستابن وبياستري بنقطتين، علماً بأنه سيتم إقامة سباق سرعة أيضاً في العاصمة القطرية الدوحة، بعد غد السبت.

من جانبه، صرح نوريس: «كان الفارق (مع بياستري) قبل لاس فيجاس 24 نقطة، ولا يزال 24، لذا لم يتغير أي شيء». أوضح نوريس: «لقد تعاملنا مع ماكس كتهديد طوال العام، حتى عندما كان متأخراً أكثر في الترتيب العام للبطولة». وشدد نوريس «بالطبع، من المؤلم (استبعاد النتائج في سباق لاس فيجاس) رغم الجهد المبذول الكبير، وهذا ما جعل كل هذا الجهد يتلاشى بسرعة. يشعر الجميع في مكلارين بخيبة أمل، ونحن نشعر بإحباط أيضاً، لكنني وجدت أنه من السهل المضي قدماً».