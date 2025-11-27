«أبوظبي جراند سلام للجودو» تنطلق اليوم في صالة مبادلة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم بصالة مبادلة أرينا، بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو 2025، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، ومتابعة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات.

وتشهد البطولة مشاركة 373 لاعباً ولاعبة من 52 دولة في مقدمتها منتخب اليابان حامل لقب بطولة العالم التي أقيمت في أبوظبي 2024، وتبلغ جوائز البطولة النقدية حسب لائحة الاتحاد الدولي 154 ألف يورو إضافة للجوائز العينية والتذكارية ونقاط التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس.

وتنطلق منافسات البطولة في دورها التمهيدي صباح اليوم بتحديات الوزن الخفيف على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس، والتي تشمل منافسات أوزان تحت 48 كجم، و52، و57 كجم للسيدات وأوزان تحت 60، و66 كجم للرجال، وتليها في اليوم الثاني منافسات وزن «الخفيف المتوسط» لفئات تحت 63، و70 كجم للسيدات و73، و81 كجم للرجال، ويشهد يوم الأحد الختامي إقامة منافسات الوزن الثقيل تحت وفوق 78 كجم للسيدات، وتحت وفوق وزن 90 كجم، وتحت وفوق وزن 100 كجم، وتشهد الفترة المسائية خلال الأيام الثلاثة لمنافسات البطولة مراسم التتويج للفائزين.

يدشن منتخبنا مشاركته اليوم بـ 9 نزالات، ضمن مباريات الوزن الخفيف التي تشهد مشاركة 131 لاعباً ولاعبة في 5 أوزان، حيث يلتقي لاعبنا أنس اليماحي مع الجورجي ساردال، ويلعب حميد ماتلاي مع بطل أذربيجان روسلان، ويتقابل صقر العتيبي مع الألماني نيكولاس، وسيمون قسطنطين مع الفائز من لقاء بطل مالطا زاهرا والألماني هيدرا، ويلعب سيف الحمادي مع الصيني زينج، وحميد الشامسي مع الكازاخستاني بيشوف بيكبو، ويلتقي لاعبنا بيان مع السويسري جازان.

وعلى مستوى السيدات، تخوض لاعبتنا إيرينا خوبو منافسات وزن تحت 48 كجم مع الفائزة من مباراة الألمانية سيرا والمنغولية اويو نغريل، وتخوض لاعبتنا الذهبية بشيرات خرودي مباراتها في وزن 52 كجم مع الفائزة من مباراة الهولندية كرافيل والصربية نيوكليون.

وأقيمت امس مراسم قرعة البطولة بحضور الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد مدير البطولة ومحمد جاسم أمين السر المساعد، وسلطان الكتبي مدير البطولة المحلي، ومن الاتحاد الدولي الدكتورة ليزا ألان، الأمين العام للاتحاد الدولي للجودو، وفلاديمير بارتا المدير الرياضي للاتحاد ومسؤول الحكام كاماتشو راؤول، وقد نقل التميمي تحيات وترحيب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالحضور والمشاركين في بلدهم الثاني، متمنياً لهم طيب الإقامة وللبطولة النجاح، فيما شكرت الدكتورة ليزا ألان نيابة عن رئيس الاتحاد دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حسن الحفاوة والترحيب، وبعثت نيابة عن عائلة الجودو التهنئة للإمارات بمناسبة العيد الوطني الـ 54.

من جهة ثانية، أجرت المنتخبات المشاركة التي وصلت البلاد تباعاً تدريباتها بصالة «مبادلة أرينا» الفرعية، استعداداً لخوض منافسات البطولة، ونجحت لجنة العلاقات العامة، في برمجة التدريبات والتوقيت الزمني لحركة الباصات من مطارات الدولة المختلفة لفندق البطولة ثم إلى صالات التدريب.



الدرعي يرحب بضيوف البطولة

تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي سفير الصداقة والسلام والإنسانية في الاتحاد الدولي للجودو، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام 2025»، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لرعاية سموه للبطولة السنوية مما ساهم في طفرتها وحصولها على وسام التميز من الاتحاد الدولي للجودو، ورحب الدرعي بضيوف البطولة متمنياً للجميع التوفيق.

ووقف رئيس الاتحاد على آخر الاستعدادات لاستقبال عائلة الجودو برئاسة ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي وجميع المشاركين، في بلدهم الثاني دولة الإمارات التي تحتضن النسخة الاستثنائية من بطولات الاتحاد الدولي الكبرى للجودو على مستوى بطولات الجراند سلام، متمنياً للجميع إقامة طيبة تظل عالقة في الوجدان حتى العودة مجدداً.