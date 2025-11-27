كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق 6 ديسمبر على مضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار أبوظبي للسباق، النسخة 33 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة البالغة جائزتها 8 ملايين درهم، 6 ديسمبر 2025، لتواصل الكأس الغالية تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لرياضة سباقات الخيل العربية الأصيلة.

ويمثِّل سباق الفئة الأولى لمسافة 2200 متر، الحدث الأبرز في أجندة الموسم، ويتصدر المشهد بقيمته وجائزته الأغلى، والتنافس القوي بمشاركة نخبة الخيول، حيث يستقطب حفل السباق الذي يتألف من 7 أشواط أفضل الفرسان والخيول، للتنافس على جائزة إجمالية تبلغ 10.8 مليون درهم، ويتابعها محبو سباقاتها حول العالم.

وأعلن مضمار أبوظبي للسباق اكتمال الاستعدادات لاستقبال الموسم الجديد لسباقات الخيول 2025 - 2026، الذي يتألف من 16 سباقاً، والذي انطلق 25 أكتوبر على المضمار العشبي، وتبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة أكثر من 20 مليون درهم.

وأطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النسخة الأولى لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عام 1994، لتأكيد أهمية الخيول، وإبراز الصفات المتميِّزة التي تتحلّى بها في ميادين السباق، مع الحفاظ على هذا الموروث المهم الذي يعد جزءاً أصيلاً من التراث.

وأكد المهندس علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، أن اهتمام القيادة الرشيدة بالخيول العربية الأصيلة أسهم في استعادة مكانتها وبريقها بإبراز قدراتها وتطور سباقاتها في الميادين العالمية، مثمناً رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقال: «نفخر في نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، باستضافة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في كل عام، وهو مناسبة غالية تحمل مكانة الخيل العربية في وجدان أهل الإمارات، وتعزز ارتباطهم بتراث سباقاتها».

وأضاف الشيبة: «الكأس الغالية عبر نسخها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود ظلت تحمل رسالة اعتزاز بقيم الفروسية الراسخة في مجتمعنا، وتعد المسرح الأكبر في العالم لتنافس أفضل الخيول العربية الأصيلة، التي يدفع بها أشهر الملاك بقيادة نخبة الفرسان، وأكفأ المدربين، لنيل شرف التتويج باللقب الغالي».

ويتضمن الحدث برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الترفيهية التي تسلط الضوء على التراث والثقافة الإماراتية، التي تدعو الأطفال من مختلف الجنسيات ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً للمشاركة في مسابقة الزي الوطني الإماراتي، حيث يحظى 6 فائزين بجائزة قدرها 3.000 درهم لكل منهم. كما يستقبل الحدث عشاق التصوير للمشاركة في مسابقة كأس رئيس الدولة للتصوير الفوتوغرافي، التي تبلغ قيمة جائزتها 10.000 درهم للصورة الفائزة.



جلسة عامرة

بإلهام من الزخارف النباتية في جامع الشيخ زايد الكبير، سيستمتع الزوار بجلسة فنية غامرة، تمنحهم تجربة بصرية تحمل طابعاً وطنياً وإبداعياً. كما سيحتضن بيت العريش التقليدي سلسلة من ورش الحرف الإماراتية، ويعرض مجموعة من المنتجات اليدوية من مشروع الغدير، تعكس الهوية المحلية.

وسيتمكن الزوار من التقاط صور مميزة عند مجسم فني مبتكر يحتفي بعمق التراث الوطني وتقاليده الراسخة.

وتختتم الأمسية بعرض طائرات مسيرة يقدم تشكيلات ضوئية مدهشة تمنح الزوار تجربة بصرية فريدة.