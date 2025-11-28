مدرب روما ينتقد الأداء رغم الفوز

روما(د ب أ)

سارع جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، إلى الاعتراف بأن فريقه لم يقدم أفضل أداء له رغم فوزه على ميتيلاند الدنماركي 1/2، في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، مطالباً لاعبيه بتقديم أداء أفضل في مواجهة نابولي بالدوري الإيطالي يوم الأحد. ورغم أن الفريق حقق فوزه الأول على ملعبه في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، وأن ميتيلاند قد حقق الفوز في جميع مبارياته بالمسابقة قبل انطلاق المباراة، فإن جاسبريني لم يكن سعيداً بأداء فريقه.

وقال جاسبريني في تصريحات أعقبت اللقاء: "لقد فقدنا فرصة لعب مباراة أفضل، لقد أتيح لنا العديد من الفرص، علينا أن نحتفظ بطاقتنا وأن نقدم أداءً مختلفاً في مباراة الأحد".

وتحدث جاسبريني أيضاً عن مانو كوني، لاعب وسط الفريق والذي خرج مصاباً خلال الشوط الأول وقال: "علينا أن ننتظر، لقد تعرض لكدمة سيئة لكن لا يبدو أنها خطيرة". ومن بين اللاعبين الذي تعرضوا للانتقادات بسبب أدائهم اليوم، كان الظهير الأيمن البرازيلي ويسلي، وذلك رغم تقديمه لأداء جيد مع الفريق هذا الموسم الجاري. وقال جاسبريني: "ارتكب ويسلي العديد من الأخطاء، وهذا أمر مؤسف لأنه لديه إمكانيات هائلة".