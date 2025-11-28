ريال بيتيس.. ضربة واحدة وإصابة مزدوجة

مدريد (د ب أ)

تلقى نادي ريال بيتيس صدمة بإصابة إثنين من نجومه في نفس الوقت، وذلك خلال مباراة الفريق ضد أوتريخت الهولندي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وخلال أول ربع ساعة من المباراة اضطر المدرب مانويل بيليجريني لاستبدال إيسكو ألاركون ثم سفيان أمرابط بعد تدخلهما بالخطأ على بعضهما البعض في كرة مشتركة.

وأوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً عن الفحوصات الطبية الأولية، التي أجريت لإيسكو في غرفة تبديل الملابس بملعب لا كارتوخا، والتي أجراها له الجهاز الطبي للفريق، حيث يعاني اللاعب من كدمة شديدة وجرح في قصبة ساقه اليمنى، وسيخضع إيسكو اليوم الجمعة لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم إصابته بدقة.

أما أمرابط فقد تعرض لضربة قوية في ساقه اليمنى، وسيخضع لفحص طبي من قبل الطاقم الطبي لريال بيتيس خلال الساعات القادمة، لتحديد ما إذا كانت مجرد كدمة أم إصابة أكثر خطورة، لكن المؤكد أن هذه الواقعة المؤسفة تثير شكوك كبيرة حول مشاركة إثنين من أفضل لاعبي بيتيس في مباراة ديربي إشبيلية يوم الأحد المقبل.