الرياضة

ليون على قمة «يوروبا ليج»

ليون على قمة «يوروبا ليج»
28 نوفمبر 2025 09:23

 
باريس (أ ف ب)

خطف ليون الفرنسي صدارة الترتيب في دور المجموعة الموحدة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم عقب، فوزه الساحق على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي 6-0، فيما قاد المهاجم الهولندي دونييل مالن أستون فيلا الإنجليزي إلى مواصلة عروضه القوية بتسجيله هدفي الفوز على يونج بويز السويسري 2-1.
وأوقف روما الإيطالي الانطلاقة المثالية لميدتيلاند الدنماركي بفوزه عليه 2-1.
ويدين ليون بفوزه إلى ثلاثية «هاتريك» نجمه كورنتان توليسو (25 و51 و54)، في حين أضاف البرازيلي أبنر (4) والسنغالي موسى نياكاتيه (35 من ركلة جزاء) والتشيكي أدام كارابيك الأهداف الأخرى (62).
ورفع ليون رصيده إلى 12 نقطة بفارق الأهداف عن ميدتيلاند وأستون فيلا، في حين تجمّد رصيد مكابي، عند نقطة يتيمة في المركز 35 قبل الأخير.
وعلى ملعب «فيلا بلارك»، منح مالن فريقه تقدماً مريحاً قبل نهاية الشوط الأول بهدفين (27 و42)، قبل أن يقلّص الضيوف النتيجة في وقت متأخر عبر جويل مونتيرو (90).
ورفع فيلا الذي يمرّ في أفضل فتراته، محلياً وقارياً، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد يونج بويز عند ست نقاط في المركز السادس والعشرين.
وشهد اللقاء بعد هدف أستون فيلا الثاني اشتباكا بين مشجعي يونج بويز والشرطة، قبل أن يتوجه قائد الفريق لوريس بينيتو نحو المدرجات مطالباً إياهم بالهدوء، حيث أسفرت هذه الأحداث إلى توقف المباراة لفترة وجيزة.
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، مُني ميدتيلاند بهزيمته الأولى في المسابقة القارية الرديفة على يد روما متصدر ترتيب الدوري الإيطالي.
سجّل الدولي المغربي نيل العيناوي، وستيفان الشعراوي هدفي «الذئاب» في الدقيقتين 7 و83، قبل أن يقلّص البرازيلي باولينيو النتيجة للضيوف (86).
وحقّق سلتيك الأسكتلندي فوزاً ثميناً على مضيفه فينورد الهولندي 3-1.
وتأخر سلتيك بهدف الياباني أياسي اويدا (11) قبل أن يرد بثلاثية عبر كل من الكوري الجنوبي هيون-جون يانج (31)، الياباني ريو هاتاتي (43) والسويدي بينجامين نيجرين (82).
وأصبح في رصيد سلتيك سبع نقاط، في حين واصل فينورد معاناته مع انتصار يتيم في خمس مباريات.
وفي النتائج الأخرى، فاز كل من شتوتجارت الألماني على جو أهيد الهولندي 4-0، وبورتو البرتغالي على نيس الفرنسي 3-0، ولودوجوريتس البلغاري على سلتا فيجو الإسباني 3-2، وليل الفرنسي على دينامو زغرب الكرواتي 4-0 وريال بيتيس الإسباني على أوتريخت الهولندي 2-1.
وتعادل فرايبورج الألماني مع مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي من دون أهداف، وبران بيرجن النرويجي مع باوك اليوناني 1-1، وفنربخشة التركي مع فيرينتسفاروش المجري بالنتيجة ذاتها.

