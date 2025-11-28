كريستال بالاس يثير الفوضى!



باريس (د ب أ)



أشعلت مجموعة متحفزة من مشجعي كريستال بالاس الإنجليزي شجاراً عنيفاً، بعد إلقاء المقاعد وتحطيم النوافذ، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب وتسيطر على الموقف. وأظهرت صور صادمة، عدداً محدوداً من المشجعين المعتدين، وهم يثيرون الفوضى قبل المواجهة الأوروبية بين كريستال بالاس، وستراسبورج في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتظهر الصور الكارثية التي نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مجموعة صغيرة من مشجعي بالاس شوهدوا يطيحون بمقاعد أحد المقاهي، ويتبادلون اللكمات بينما تتصاعد الفوضى.

وذكرت التقارير أن النوافذ احترقت بسبب النيران المتبادلة، حيث شوهد الزجاج يتطاير عبر جوانب الطريق.

وانتابت الصدمة مشجعين آخرين، بينما استمر القتال، فيما قام البعض بتصوير الأحداث عبر هواتفهم. وفي النهاية، تم سحب مثيري الشغب بعيداً، تاركين خلفهم الكثير من الكراسي المقلوبة وفوضى في أرجاء المكان.

واندلعت مشاجرة بين عدد من مشجعي كريستال بالاس، ما أدى إلى تدمير الليلة لبقية المشجعين الملتزمين.