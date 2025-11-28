السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كريستال بالاس يثير الفوضى!

كريستال بالاس يثير الفوضى!
28 نوفمبر 2025 09:38

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
القبض على مشجعين ليانج بويز بعد الشغب في «يوروبا ليج»
ليون على قمة «يوروبا ليج»


أشعلت مجموعة متحفزة من مشجعي كريستال بالاس الإنجليزي شجاراً عنيفاً، بعد إلقاء المقاعد وتحطيم النوافذ، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب وتسيطر على الموقف. وأظهرت صور صادمة، عدداً محدوداً من المشجعين المعتدين، وهم يثيرون الفوضى قبل المواجهة الأوروبية بين كريستال بالاس، وستراسبورج في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وتظهر الصور الكارثية التي نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مجموعة صغيرة من مشجعي بالاس شوهدوا يطيحون بمقاعد أحد المقاهي، ويتبادلون اللكمات بينما تتصاعد الفوضى.
وذكرت التقارير أن النوافذ احترقت بسبب النيران المتبادلة، حيث شوهد الزجاج يتطاير عبر جوانب الطريق.
وانتابت الصدمة مشجعين آخرين، بينما استمر القتال، فيما قام البعض بتصوير الأحداث عبر هواتفهم. وفي النهاية، تم سحب مثيري الشغب بعيداً، تاركين خلفهم الكثير من الكراسي المقلوبة وفوضى في أرجاء المكان.
واندلعت مشاجرة بين عدد من مشجعي كريستال بالاس، ما أدى إلى تدمير الليلة لبقية المشجعين الملتزمين.

 

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
كريستال بالاس
ستراسبورج
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©