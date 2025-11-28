ألمانيا تمنح كروس وسام الاستحقاق في معقل ريال مدريد!



مدريد (د ب أ)



حصل توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا وريال مدريد الإسباني السابق، على وسام الاستحقاق الألماني الاتحادي من رئيس البلاد فرانز فالتر شتاينماير، وذلك في حفل أقيم في ملعب ريال مدريد «سانتياجو برنابيو».

ووصف شتاينماير، كروس بأنه أسطورة حية، وأضاف: «لاعب وسط تكون بمثابة قلب فريقك، واليوم أنت صانع ألعاب في الصداقة الألمانية الإسبانية.

وقال الرئيس الألماني: «كان سلوكك الرائع داخل الملعب وخارجه دليلاً على كونك قدوة للعديد من اللاعبين الشباب والمواهب والجماهير كذلك».

وفاز كروس «35 عاماً» بلقب كأس العالم مع ألمانيا في عام 2014، وفاز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، وجاءت الأخيرة في آخر لقاء له مع الريال، حيث لعب للفريق عشرة أعوام، ورحل عنه في يونيو 2024، كما حقق لقب الدوري الإسباني أربع مرات، والدوري الألماني ثلاث مرات، وكأس ألمانيا خلال فترته مع بايرن ميونيخ.

وجاءت المباراة الأخيرة لكروس في مسيرته، خلال دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا 2024، وذلك حينما خسر منتخب ألمانيا المضيف أمام إسبانيا.

وأشاد شتاينماير بالدور الاجتماعي لكروس، والذي يساعد الأطفال المرضى من خلال مؤسسة خيرية أنشأها في عام 2015.

وقال كروس، الذي يعيش بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد مع عائلته، إن ذلك التكريم سيعود لفريق مؤسسته الذين ساعدوه على البقاء قوياً خلال مسيرته، كما دعا جميع لاعبي كرة القدم للالتزام بدورهم الاجتماعي.

وأضاف كروس أن تسلم وسام الاستحقاق في ملعب سانتياجو برنابيو، خلال زيارة الرئيس شتاينماير إلى إسبانيا كان مميزا للغاية.

وتابع كروس: «أنه أمر أكثر من مميز بالنسبة لي، ليس فقط لتسلم هذا الوسام، لكن بسبب المكان الذي تسلمته به، الملعب الذي كان بمثابة المنزل بالنسبة لي في آخر عشرة أعوام، وأثق أنه سيظل كذلك».

وقبل أربعة أشهر مضت حصل كروس على وسام الاستحقاق من مسقط رأسه في ولاية مكلنبورج فوربومرن، وذلك لدوره الاجتماعي في المنطقة.