«دبي لأصحاب الهمم» يحتفي بـ«عيد الاتحاد»

«دبي لأصحاب الهمم» يحتفي بـ«عيد الاتحاد»
28 نوفمبر 2025 10:17

 
دبي (الاتحاد) 

احتفل نادي دبي لأصحاب الهمم بعيد الاتحاد الـ54 تحت شعار «متحدين»، في أجواء وطنية مليئة بالفخر والإلهام، ترسخ قيم الولاء والانتماء، وتعظم مفهوم روح الاتحاد.
تضمنت الفعاليات العديد من الفقرات المتنوعة والأعمال التراثية والفنية ومسابقات ثقافية، أبرزها «كلنا الإمارات»، و«بهممنا نرفع علمنا»، وقصة وطن، وأجمل زي وطني، وأجمل كرسي.
وتوجه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس الإدارة بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مشيراً إلى أن عيد الاتحاد مناسبة غالية على قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وذكرى وطنية خالدة في الوجدان، وقال: إنه أغلى وأعز وطن نعيش فيه بكل فخر واعتزاز في مجتمع متكامل ومتناغم.
وأشاد بالرقاد بجهود فريق العمل، بقيادة فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد، مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية، في تنظيم الحفل في أبهى صورة.
ووصف ماجد العصيمي، المدير التنفيذي عيد الاتحاد، بأنه ذكرى غالية على قلوب الجميع، في وطن لا يرضى بغير التميز، في ظل قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل إسعاده وتحقيق رفاهيته.
وقال: «في هذا اليوم نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، لنعبر عن اعتزازنا الكبير بما حققته الدولة من إنجازات كبرى طوال مسيرتها المكللة بالنجاح والتميز والمفعمة بالأمل الكبير بالمستقبل الباهر لأجيالنا القادمة.

الإمارات
دبي
عيد الاتحاد
نادي دبي لأصحاب الهمم
ثاني جمعة بالرقاد
ماجد العصيمي
