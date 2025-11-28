السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة «سوبر 7» في «اليد»

الشارقة «سوبر 7» في «اليد»
28 نوفمبر 2025 11:15

 
علي معالي (أبوظبي)

تُوج الشارقة بطلاً لكأس سوبر كرة اليد للمرة السابعة في تاريخه، بالفوز على شباب الأهلي 29-23، في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الشارقة 14-11، وبهذا الإنجاز يكون «الملك» حقق «ثنائية» من الألقاب المحلية حتى الآن، بفوزه من قبل بكأس الوطن، البطولة المؤجلة من الموسم الماضي.
وأكد الفوز جدارة الشارقة في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، بوصفه أكثر الأندية حصولاً على الألقاب، برصيد 51 بطولة محلية وخارجية، كما واصل الفريق إحكام سيطرته على لقب السوبر، بعد فوز الجزيرة بالنسخة الأولى عام 2016، وشباب الأهلي بالنسخة الثامنة الموسم الماضي، بينما احتفظ «الملك» بهيمنته على ألقاب المسابقة أعوام 2017 و2018 و2019 و2021 و2022 و2023 و2025.
عقب انتهاء المباراة، قام سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد كرة اليد، ومحمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، بتسليم الشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، وتقليد شباب الأهلي بالميداليات الفضية.

الإمارات
كرة اليد
سوبر اليد
الشارقة
شباب الأهلي
