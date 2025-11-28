4 مباريات حاسمة ترسم ملامح نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تحسم مباريات إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، التي تُقام اليوم والأحد، هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، حيث يستضيف استاد آل مكتوم «الديربي» المرتقب بين النصر وشباب الأهلي، فيما يستقبل العين ضيفه الشارقة على استاد هزاع بن زايد، وتستكمل جولة الإياب الأحد بمباراتي خورفكان والوحدة، والوصل والجزيرة.

وأبقت نتائج مرحلة الذهاب الحظوظ متقاربة بين الفرق الثمانية المتنافسة على بطاقات «المربع الذهبي»، وباستثناء تفوق العين خارج ملعبه على الشارقة 3-1، جاءت بقية النتائج متوازنة، بفوز شباب الأهلي على النصر 2-1، وتعادل الوحدة مع خورفكان 2-2، والجزيرة مع الوصل من دون أهداف.

وتنص لوائح كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، في حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، من دون خوض الأشواط الإضافية.

وتنطلق جولة الإياب من استاد آل مكتوم، معقل «العميد»، في الساعة الرابعة و40 دقيقة مساءً، حيث يرفع النصر شعار التعويض أمام «الفرسان»، بعد الخسارة ذهاباً 1-2، وتمثل مباراة الليلة المواجهة الـ15 بين الفريقين في تاريخ البطولة، ويتفوق شباب الأهلي بـ6 انتصارات، مقابل 5 انتصارات للنصر، فيما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

وعلى صعيد تاريخ الفريقين في ربع النهائي، تبدو الأفضلية واضحة لشباب الأهلي الذي خاض 15 مباراة في هذا الدور، حقق خلالها 10 انتصارات، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين فقط، أما النصر فخاض العدد نفسه من المباريات، محققاً 5 انتصارات، و5 تعادلات مقابل 5 خسائر.

وعلى استاد هزاع بن زايد، يتسلح العين بأفضلية الفوز ذهاباً 3-1، حينما يستضيف الشارقة في مواجهة منتظرة بين الغريمين، والتقى الفريقان 6 مرات في البطولة، فاز العين في 3 مرات منها، مقابل فوز وحيد للشارقة، وانتهت مباراتان بالتعادل، وتميزت المواجهات بغزارة الأهداف، إذ شهدت تسجيل 21 هدفاً، بمعدل 3.5 هدف لكل مباراة.

وتبدو مسيرة الفريقين في ربع النهائي متباينة، إذ خاض العين 13 مباراة في هذا الدور، وحقق 5 انتصارات، مقابل 3 تعادلات، و5 خسائر، بينما خاض الشارقة 10 مباريات لم يحقق الفوز خلالها سوى مرتين، مقابل تعادلين، و6 خسائر.

مباراتا السبت

النصر – شباب الأهلي 16:40

العين – الشارقة 19:30

مباراتا الأحد

خورفكان – الوحدة 16:40

الوصل – الجزيرة 19:30