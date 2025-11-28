ماسياس: البرتغال تكتب التاريخ في «مونديال الناشئين»



الدوحة (د ب أ)



أعرب بينو ماسياس، المدير الفني لمنتخب البرتغال عن فخره بمسيرة فريقه الرائعة ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، في العاصمة القطرية الدوحة، والتي توجها بالفوز باللقب للمرة الأولى.

وتُوج منتخب البرتغال بكأس العالم للناشئين، عقب انتصاره 1-صفر على منتخب النمسا، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت على ملعب (خليفة الدولي).

وقال ماسياس في المؤتمر الصحفي، الذي عقده بعد المباراة: «أشعر بالفخر بهذا المشوار الذي خضناه في قطر، والرحلة الناجحة التي قمنا بها، والمستوى الرائع الذي ظهرنا به». وأضاف المدرب البرتغالي: «كتبنا التاريخ هنا، وظهرنا بشكل جيد للغاية، وينبغي علينا الاحتفال بهذا التتويج التاريخي».

وأوضح ماسياس: «نملك منتخباً مذهلاً، ولهذا السبب توجنا باللقب المرموق، إنني سعيد للغاية بهذا الإنجاز الرائع، ومن الهام أن نحتفل بتلك الكأس، ونواصل العمل على نفس النهج، ونستفيد من هذه التجربة من أجل حصد العديد من الإنجازات الأخرى لكرة القدم البرتغالية».

من جانبه، أعرب ماورو فورتادو، نجم المنتخب البرتغالي، عن سعادته البالغة، بتتويج فريقه بمونديال الناشئين، حيث قال: «أشعر بالفخر وبسعادة غامرة لتحقيق هذا الفوز، ولقد بذلنا كل ما في وسعنا داخل المستطيل الأخضر».

وشدد لاعب منتخب البرتغال، الذي فاز بجائزة الكرة البرونزية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كأفضل ثالث لاعب في البطولة «لدي أحلام وطموحات، وآمل أن أحقق الكثير في مسيرتي الكروية».