الرياضة

أدابو يحصد أول ألقاب «جولة مينا للجولف»

أدابو يحصد أول ألقاب «جولة مينا للجولف»
28 نوفمبر 2025 11:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

 

حصد الإيطالي لودوفيكو أدابو أول ألقاب الموسم الجديد لجولة مينا للجولف، بفوزه في بطولة تحدي أرويرا بالبرتغال، التي دشنت انطلاقة الجولة التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها بمنطقة الشرق الأوسط في الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الجولف.
ونجح أدابو من إنهاء البطولة التي أقيمت لمدة 3 أيام بنظام 54 حفرة في مدينة لشبونة، محققاً 198 ضربة، بواقع 18 ضربة تحت المعدل، ليحرز المركز الأول، متقدماً بفارق 3 ضربات عن البرتغالي بيدرو فيجويريدو الذي حل وصيفاً «201 ضربة»، بواقع 15 ضربة تحت المعدل، وجاء الأسكتلندي سيباستيان ساندين في المركز الثالث، «203 ضربات»، بواقع 13 ضربة تحت المعدل.
وشهدت البطولة التي بلغ إجمالي جوائزها المالية 100 ألف دولار، وحصل فيها البطل أدابو على 18 ألفاً، مشاركة متعددة الجنسيات من لاعبين طامحين في كسب الفرصة التي تقدمها الجولة للتقدم نحو جولات أكبر في مسيرتهم الاحترافية.
ولم يحالف أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، التأهل إلى الجولة النهائية للبطولة، بعدما توقف رصيده عند 10 ضربات فوق المعدل، في ختام الجولة الثانية، إلا أن اللاعب الذي دخل التاريخ ببداية مسيرته الاحترافية، يوجه أنظاره حالياً إلى بطولة روليار ألجارف كلاسيك التي تقام في البرتغال أيضاً على ملعب ملعب أميندويرا، من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.
وقال كيث ووترز، الرئيس والمفوض لجولة مينا للجولف: «قدم أدابو أداءً رائعاً، وتعامل مع الضغط في الحفر الختامية ببراعة فائقة، كان تحقيق أدنى نتيجة له في ذلك اليوم تحت الضغط أمراً متميزاً، إن رؤية زملائه اللاعبين الإيطاليين يحتفلون معه على الحفرة الأخيرة جسّدت روح وشغف جولة مينا للجولف».
وتنظم جولة مينا للجولف 12 بطولة هذا الموسم، تطوف خلالها البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

 

الإمارات
الجولف
البرتغال
أحمد سكيك
