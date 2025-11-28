السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الخماسي الحديث يحجز مقعداً في «الألعاب الآسيوية»

منتخب الخماسي الحديث يحجز مقعداً في «الألعاب الآسيوية»
28 نوفمبر 2025 11:42

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد


تأهّل منتخب الخماسي الحديث إلى المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في اليابان خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2026، عن طريق الثنائي أحمد جمعة الجابري، وعبدالله محمد عبدالرحمن، وهي المرة الأولى في تاريخ هذا الاتحاد «المنشأ حديثاً» بأن يتواجد في هذه المنافسات القارية الكبيرة، وجاء حجز الإمارات لمقعدها في الألعاب الآسيوية في رياضة الخماسي الحديث بعد مشاركتها مؤخراً في منافسات البطولة الآسيوية، التي جرت في مدينة ناجويا اليابانية وشارك فيها منتخبنا بلاعبين اثنين، ليضمن الإمارات بحجز مقعد في دورة الألعاب الآسيوية.
وعبّرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث عن سعادتها بالتواجد على الساحة القارية بهذا الشكل قائلة: «انطلاقة جيدة لهذه الرياضة التي نخطط لها لتكون في مصاف المنافسات الدولية والقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود الخامات التي يمكن من خلالها تحقيق طموحاتنا مع الخماسي الحديث، وهذا التواجد المهم على الساحة الآسيوية سيدفعنا جميعاً كمسؤولين عن هذه الرياضة إلى بذل المزيد من الجهد لتظهر رياضتنا بالصورة المطلوبة في المحافل الخارجية».
وقالت هدى المطروشي: «المشاركات الخارجية لمثل هؤلاء اللاعبين هي خبرات سوف تحقق المزيد من النمو في المستوى الفني، وما قدمه الثنائي أحمد جمعة الجابري، وعبدالله محمد عبدالرحمن، مؤشر جيد على أننا نمتلك مقومات متميزة من لاعبين في رياضة مركبة نسعى من خلال عملنا الحالي وبالتعاون مع المدربين والأسر واللاعبين إلى إحداث طفرة نوعية بها، وأن الدعم الكبير الذي نلقاه من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والجهد الكبير من أنديتنا يدفعنا إلى التفاؤل بما هو قادم من منافسات في ظل المخطط الجيد الذي نرسمه في الاتحاد للعبة الخماسي الحديث».

الإمارات
الخماسي الحديث
دورة الألعاب الآسيوية
اليابان
اتحاد الخماسي الحديث
هدى المطروشي
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©