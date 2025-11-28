منتخب الخماسي الحديث يحجز مقعداً في «الألعاب الآسيوية»



علي معالي (أبوظبي)



تأهّل منتخب الخماسي الحديث إلى المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في اليابان خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2026، عن طريق الثنائي أحمد جمعة الجابري، وعبدالله محمد عبدالرحمن، وهي المرة الأولى في تاريخ هذا الاتحاد «المنشأ حديثاً» بأن يتواجد في هذه المنافسات القارية الكبيرة، وجاء حجز الإمارات لمقعدها في الألعاب الآسيوية في رياضة الخماسي الحديث بعد مشاركتها مؤخراً في منافسات البطولة الآسيوية، التي جرت في مدينة ناجويا اليابانية وشارك فيها منتخبنا بلاعبين اثنين، ليضمن الإمارات بحجز مقعد في دورة الألعاب الآسيوية.

وعبّرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث عن سعادتها بالتواجد على الساحة القارية بهذا الشكل قائلة: «انطلاقة جيدة لهذه الرياضة التي نخطط لها لتكون في مصاف المنافسات الدولية والقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود الخامات التي يمكن من خلالها تحقيق طموحاتنا مع الخماسي الحديث، وهذا التواجد المهم على الساحة الآسيوية سيدفعنا جميعاً كمسؤولين عن هذه الرياضة إلى بذل المزيد من الجهد لتظهر رياضتنا بالصورة المطلوبة في المحافل الخارجية».

وقالت هدى المطروشي: «المشاركات الخارجية لمثل هؤلاء اللاعبين هي خبرات سوف تحقق المزيد من النمو في المستوى الفني، وما قدمه الثنائي أحمد جمعة الجابري، وعبدالله محمد عبدالرحمن، مؤشر جيد على أننا نمتلك مقومات متميزة من لاعبين في رياضة مركبة نسعى من خلال عملنا الحالي وبالتعاون مع المدربين والأسر واللاعبين إلى إحداث طفرة نوعية بها، وأن الدعم الكبير الذي نلقاه من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والجهد الكبير من أنديتنا يدفعنا إلى التفاؤل بما هو قادم من منافسات في ظل المخطط الجيد الذي نرسمه في الاتحاد للعبة الخماسي الحديث».