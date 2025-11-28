مدرب النمسا يأسف لخسارة نهائي «مونديال الناشئين»



الدوحة (د ب أ)



أعرب هيرمان ستادلر، المدير الفني لمنتخب النمسا، عن أسفه لإخفاق فريقه في التتويج بكأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا أقصى الجهد خلال المسابقة.

وفشل المنتخب النمساوي في التتويج باللقب، عقب خسارته صفر -1 أمام منتخب البرتغال، على ملعب (خليفة الدولي) في المباراة النهائية للمونديال، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.

ولم يسبق للنمسا، التي تأهلت للمرة الأولى إلى نهائي مونديال الناشئين، التتويج بأي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أي فئة سنية، حيث كانت تأمل في وضع حد لهذا الإخفاق.

وصرح ستادلر في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اللقاء: «أعتقد أن منتخب البرتغال تُوج باللقب عن جدارة، نشعر بالحزن لتكبدنا تلك الهزيمة، لكننا لم نبخل بأي جهد طوال مشوارنا في البطولة».

وأضاف المدرب النمساوي: «فزنا في مبارياتنا السبع الأولى بالمونديال، ولم نخسر إلا في المباراة النهائية فقط».

أشار ستادلر: «قمنا بتجربة جيدة للغاية، ونشعر بالفخر بعدما مثّلنا منتخب النمسا بصورة رائعة حقاً، حققنا أكبر إنجاز لكرة القدم النمساوية، ولم يسبق لنا الوصول إلى هذا الدور من قبل».

وتابع بالقول: «للمرة الأولى في تاريخ النمسا نصل إلى تلك اللحظة، أريد أن أثني على الجهد الذي قام به اللاعبون خلال الأيام القليلة الماضية».

وفي غضون ذلك، أشاد مدرب منتخب النمسا بتألق يوهانس موسر، لاعب الفريق، الذي توج بجائزة الحذاء الذهبي، أفضل هدّاف في النسخة المنقضية بالبطولة، عقب تسجيله 8 أهداف، ليلعب دوراً بارزاً في تأهل الفريق إلى نهائي مونديال الناشئين، مشيراً إلى أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين، الذين برزوا أيضاً بشكل واضح خلال رحلة الفريق بالمسابقة.

وأتم ستادلر حديثه قائلاً: «الظروف كانت رائعة هنا في قطر. انتابنا شعور بأننا في وطننا، لم نجد الراحة التي لاقيناها هنا حقاً في أماكن أخرى، لقد كانت بطولة ناجحة بكل المقاييس».