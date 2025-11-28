السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»

«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
28 نوفمبر 2025 12:30

 
عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينطلق يوم السبت السباق الثالث لمضمار جبل علي لسباقات الخيول الذي يحمل اسم «مهرجان عيد الاتحاد»، ويأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54.
وتتضمن الأمسية 7 أشواط مثيرة، متضمّنة الشوط الرئيس على لقب كأس «مبادرة زايد وراشد»، وسباق «عيد الاتحاد ستيكس»، وسباق «كأس 1971»، وسباق «الثاني من ديسمبر ستيكس»، وسباق «الإمارات السبع سبرنت ستيكس»، وسباق «الرابع والخمسون ستيكس»، وسباق «شجرة الغاف ستيكس»، يبلغ إجمالي جوائزها المالية 598 ألف درهم، برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات بالدولة.
وخُصص الشوط السادس والرئيس لمسافة 1800 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» على لقب مبادرة زايد وراشد، وقيمة جوائزه 120 ألف درهم، وأقوى المرشحين «ستورمي أوشن».
وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1950 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» على لقب عيد الاتحاد ستيكس وقيمة جوائزه 80 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، وأقوى المرشحين «فول أوف روم».
وخُصص الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات» على لقب «كأس 1971» وقيمة جوائزه 50 ألف درهم برعاية بورشه، وأقوى المرشحين «يعبوب».
وخصص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «مبتدئة» على لقب «الثاني من ديسمبر ستيكس» وقيمة جوائزه 72 ألف درهم برعاية الشعفار للاستثمار مبادرة حافز داعم، وأقوى المرشحين «بانتاني».
وخصص الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر السنتين وعمر ثلاث سنوات «شروط» على لقب «الرابع والخمسون ستيكس»، وقيمة جوائزه 100 ألف درهم وأقوى المرشحين «كايدو».
وخصص الشوط الرابع لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» على لقب «الإمارات السبع ستيكس»، وقيمة جوائزه 86 ألف درهم، برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» وأقوى المرشحين «صارم».
وخُصص الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» على لقب شجرة الغاف ستيكس وقيمة جوائزه 90 ألف درهم، وأقوى المرشحين دايموند ديلر».
ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات، العديد من الجوائز والحوافز للجماهير من محبي سباقات الخيل.

