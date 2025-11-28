السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوريا الجنوبية واليابان تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2035

28 نوفمبر 2025 12:01

سيول (أ ف ب)

تدرس كوريا الجنوبية واليابان تقديم ملف مشترك لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2035، وفقاً لما أعلن مسؤولون، في خطوة تعيد التعاون بينهما بعد تنظيمهما مونديال 2002.
وقال مسؤول في الاتحاد الكوري لكرة القدم لوكالة فرانس برس إن المسؤولين عن اللعبة في البلاد يدرسون خيارات مختلفة، وإن الاستضافة المشتركة مع اليابان «إحدى الاستراتيجيات الممكنة».
وأضاف «في هذه المرحلة، الاستضافة المشتركة ليست مستحيلة»، مشيراً إلى أن الخطط لا تزال في مرحلة أولى. ويجب في البداية أن تتم الموافقة عليها من الحكومتين.
في المقابل، لم يرد الاتحاد الياباني للعبة مباشرة على طلب فرانس برس بالتعليق.
ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اسم مستضيف نسختي 2031 و2035 في الوقت عينه، عام 2027.
ولم تستضف كوريا الجنوبية البطولة الآسيوية منذ عام 1960، في حين استضافت اليابان آخر نسخة عام 1992.
وستستضيف السعودية النسخة المقبلة عام 2027.
وسبق لكوريا الجنوبية واليابان استضافة نهائيات كأس العالم قبل أكثر من عقدين في 20 ملعباً مختلفاً في سابقة تاريخية للقارة الآسيوية.

 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس آسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
