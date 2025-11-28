السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»

28 نوفمبر 2025 12:17

 
مدريد (رويترز )

وقّع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غرامة قدرها 30 ألف يورو (34749 دولاراً) على أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى حرمان مشجعيه من حضور مباراة واحدة خارج أرضهم، مع إيقاف التنفيذ، بسبب السلوك «العنصري والتمييزي» لبعض المشجعين، خلال الخسارة 4-صفر أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
وفرض (اليويفا) غرامة إضافية على النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني بقيمة عشرة آلاف يورو، بعد قيام بعض مشجعيه بإلقاء أشياء، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات الخاص بأرسنال.
وأضاف أن الحظر المفروض على بيع التذاكر للمشجعين في مباراة خارج الأرض تم تعليقه لفترة اختبارية مدتها عام واحد.
ويعود أتلتيكو مدريد لمنافسات دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفاً على أيندهوفن الهولندي في العاشر من ديسمبر.
ويحتل الفريق المركز 12 في ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
أتلتيكو مدريد
أرسنال
