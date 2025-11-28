السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري

مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
28 نوفمبر 2025 12:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

حقق مجلس أبوظبي الرياضي إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، بعد فوزه بالجائزة البرونزية في فئة «أفضل برنامج تفاعل جماهيري»، ضمن جوائز أعمال الرياضة، تقديراً لمجهوداته الريادية في إشراك الجماهير، وإيجاد تجارب رياضية متميزة، خلال النسخة الرابعة من بطولة العالم للسبارتن التي أقيمت من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2024.
وأقيم حفل توزيع الجوائز في قاعة أولد بيلينجسجيت، لندن، بحضور ناصر الزعابي، مدير تنفيذي قطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي.
وتعكس الجائزة قدرة المجلس ليس فقط على تنظيم فعاليات رياضية ضخمة، بل أيضاً على ابتكار آليات فعّالة تبني علاقة حقيقية مع الجمهور، ما يعزز تجربة المشجعين، ويحوّلهم من متابعين إلى مشاركين، ويُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية تواكب أفضل المعايير الاحترافية.
وعن الفوز، قال ناصر الزعابي: «إن فوز مجلس أبوظبي الرياضي بالجائزة البرونزية في فئة أفضل برنامج تفاعل جماهيري هو انعكاس مباشر لالتزامنا بالارتقاء بتجربة الجمهور، وتقديم فعاليات تُشعر كل مشارك بأنه جزء أساسي من الحدث، ونعمل باستمرار على بناء نموذج رياضي عالمي يقوم على الابتكار والاستدامة والشراكة مع المجتمع، ويؤكد هذا التكريم الدولي أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويحفّزنا على مواصلة تطوير منصات تفاعل حديثة تعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة».
وأضاف: «نهدي هذا الإنجاز إلى شركائنا، وإلى المجتمع الرياضي في أبوظبي، وإلى كل متابع وجمهور شاركنا الشغف والنجاح، ونواصل الاستثمار في التجارب التي تجمع الجماهير بالأحداث الرياضية، إيماناً منا بأن قوة الرياضة تكمن في قدرتها على التأثير والتقريب بين الناس».
وأقيمت النسخة الرابعة من بطولة العالم للسبارتن 2024 بصحراء الوثبة في أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، وتعد البطولة واحدة من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يجعل تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى التي ترسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة والرياضيين، وكانت البطولة استقطبت أكثر من 6500 مشارك في مختلف السباقات من أكثر من 80 جنسية.
وتُعدّ جوائز أعمال الرياضة منصة دولية تُكرّم التميّز في إدارة وتطوير صناعة الرياضة، من خلال الاحتفاء بالمؤسسات والبرامج التي تُحدث أثراً ملموساً خلف الكواليس. وتشرف على الجوائز لجنة تحكيم تضم قيادات من أبرز الهيئات الرياضية، ما يجعلها إحدى أهم الجوائز المتخصصة في ممارسات أعمال الرياضة عالمياً.

