السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«بناء الأجسام» يشارك في «عمومية» الاتحاد الدولي

«بناء الأجسام» يشارك في «عمومية» الاتحاد الدولي
28 نوفمبر 2025 14:07


دبي (الاتحاد)

شارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تزامناً مع فعاليات بطولة العالم لبناء الأجسام التي تستضيفها السعودية في مدينة الخبر.
وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف، استضافة البطولة في السعودية، مثمناً جهود اللجنة المنظمة والاتحاد السعودي لبناء الأجسام، مؤكداً أن ذلك سيمهد لبطولة مميزة على المستويات كافة.
وترأس الاجتماع العالمي الدكتور روفائيل سانتوجا، رئيس الاتحاد الدولي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ورئيس وأعضاء اللجنة السعودية المنظمة لبطولة العالم، إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة، كما شارك في الاجتماع عضوا مجلس ادارة الاتحاد أحمد جوهر، ومحمد شاهين الحوسني.
وبحث أعضاء الجمعية العمومية، خلال الاجتماع، جدول الأعمال الذي ضم الكثير من الأمور الفنية والتنظيمية التي تخص رياضة بناء الأجسام والبطولات الدولية التي سيتم تنظيمها في العام 2026، وتم شرح بعض الأمور الفنية التي تخص النسخة الحالية لبطولة العالم لبناء الأجسام.
كما شارك في الاجتماع عبدالعزيز حمد المهري، مدير مكتب الشؤون القانونية في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وسلط الضوء عن الاستضافة المقبلة للإمارة لبطولة العالم لبناء الأجسام (عجمان 2026)، حيث تم تقديم الملف الرسمي لبطولة العالم المقبلة.

 

بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام
عبدالله بن حمد الشرقي
