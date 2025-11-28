السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تيسودالي يغيب عن خورفكان أمام الوحدة

تيسودالي يغيب عن خورفكان أمام الوحدة
28 نوفمبر 2025 15:00

فيصل النقبي (خورفكان)

 

يفتقد خورفكان جهود المغربي طارق تيسودالي في الفترة الحالية، بعد انضمامه إلى منتخب بلاده للمشاركة في كأس العرب، الأمر الذي يحرمه من المشاركة في مباراة الإياب أمام الوحدة، يوم الأحد المقبل في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم.
ويُعد تيسودالي من أهم عناصر الفريق الهجومية، ما يجعل غيابه مؤثراً على خيارات المدرب حسن العبدولي، الذي يعمل حالياً على تجهيز البدائل المناسبة، ووضع خطة قادرة على التعامل مع المواجهة المهمة.
ويسعى خورفكان لتقديم أداء قوي أمام الوحدة، ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى دور الأربعة، رغم غياب أحد أبرز لاعبيه في هذا التوقيت الصعب.

 

