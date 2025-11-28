تيسودالي يغيب عن خورفكان أمام الوحدة

فيصل النقبي (خورفكان)

يفتقد خورفكان جهود المغربي طارق تيسودالي في الفترة الحالية، بعد انضمامه إلى منتخب بلاده للمشاركة في كأس العرب، الأمر الذي يحرمه من المشاركة في مباراة الإياب أمام الوحدة، يوم الأحد المقبل في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم.

ويُعد تيسودالي من أهم عناصر الفريق الهجومية، ما يجعل غيابه مؤثراً على خيارات المدرب حسن العبدولي، الذي يعمل حالياً على تجهيز البدائل المناسبة، ووضع خطة قادرة على التعامل مع المواجهة المهمة.

ويسعى خورفكان لتقديم أداء قوي أمام الوحدة، ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى دور الأربعة، رغم غياب أحد أبرز لاعبيه في هذا التوقيت الصعب.