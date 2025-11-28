بعثة «الأبيض» تُغادر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب



أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للمشاركة في كأس العرب التي تُقام من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والكويت.

وتضم قائمة «الأبيض» 24 لاعباً هم علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، علاء الدين زهير، ساشا ايفكوفيتش، ريتشارد أوكونور، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، جوستافو أليكس، علي صالح، حارب عبدالله، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، يحيى الغساني، لوان بيرارا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، محمد جمعة وسلطان عادل.

وبدأ منتخبنا تجمعه في دبي الأربعاء الماضي، وأجرى تدريباته تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو وجهازه المساعد.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة 3 ديسمبر بمواجهة الأردن في استاد البيت، فيما يُواجه مصر 6 ديسمبر في استاد لوسيل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الكويت 9 ديسمبر في استاد 974.