السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بعثة «الأبيض» تُغادر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب

بعثة «الأبيض» تُغادر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب
28 نوفمبر 2025 14:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مصر تؤكد أهمية نشر قوات دولية في غزة لمراقبة إيقاف إطلاق النار
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد


تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للمشاركة في كأس العرب التي تُقام من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والكويت.
وتضم قائمة «الأبيض» 24 لاعباً هم علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، علاء الدين زهير، ساشا ايفكوفيتش، ريتشارد أوكونور، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، جوستافو أليكس، علي صالح، حارب عبدالله، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، يحيى الغساني، لوان بيرارا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، محمد جمعة وسلطان عادل.
وبدأ منتخبنا تجمعه في دبي الأربعاء الماضي، وأجرى تدريباته تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو وجهازه المساعد.
ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة 3 ديسمبر بمواجهة الأردن في استاد البيت، فيما يُواجه مصر 6 ديسمبر في استاد لوسيل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الكويت 9 ديسمبر في استاد 974.

الإمارات
الكويت
المنتخب الوطني
كأس آسيا
الدوحة
قطر
كوزمين
مصر
الأردن
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©