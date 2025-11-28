كومباني يطالب لاعبي بايرن ميونيخ بحل هذه الأزمة!



ميونيخ (د ب أ)



يعمل فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، على حل مشاكل فريقه الدفاعية الأخيرة في التعامل مع الكرات الثابتة، لكنه اعترف، بضيق الوقت المتاح لحل الأزمة.

ويلتقي البايرن، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، مع ضيفه سانت باولي (المتعثر) في المرحلة الـ12 من المسابقة السبت، حيث يتطلع حامل اللقب إلى الخروج بشباك نظيفة، بعدما استقبل مرماه أهدافاً من كرات ثابتة في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، مما تسبب في تراجع نتائج الفريق.

وتعادل بايرن 2-2 مع مضيفه يونيون برلين بـ«البوندسليجا»، قبل أن يحقق انتصاراً كاسحاً 6- 2 على ضيفه فرايبورج في المسابقة نفسها، لكنه تلقى خسارة قاسية 1- 3 أمام مضيفه أرسنال الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: «لا يمكننا تقديم المزيد في أرض الملعب.، ليس لدينا الوقت الكافي للتدريب، لكننا نحاول إيصال الفكرة، هذا يعني أننا بحاجة لإجراء الكثير من تحليلات الفيديو، وأن نتجاوز هذه الفترة ونبدأ مسيرة تبدو فيها الأمور جيدة ومستقرة».

وأوضح المدرب البلجيكي: «عندما تصل الكرة، وتعم الفوضى، ينبغي عليك أن تقفز وتبعد الكرة برأسك، لا أريد أن نشكك في كل شيء، الوضع كما هو، ومن الصواب مناقشة الأمر، لكننا سنحل المشكلة ونحسمها».

ويعاني سانت باولي من النتائج المهتزة، حيث خسر لقاءاته الثمانية الأخيرة في «البوندسليجا».

ولدى سؤال كومباني عما إذا كانت هذه فرصة لإشراك الحارس الشاب يوناس أوربيج وإراحة الحارس المخضرم مانويل نوير بعد تذبذبه غير المعتاد في المباريات الأخيرة، رد قائلاً «نريد أيضاً أن يتقدم أوربيج، لكن يجب مناقشة التوقيت بهدوء، ولم نفعل ذلك بعد، إنني أضع تركيزي فقط على مواجهة سانت باولي».

واختتم كومباني تصريحاته، بالقول: «لا توجد مشاكل أو إصابات بشكل عام في الفريق، نحن نهتم فقط بالتفاصيل الصغيرة، ونأمل أن تكون طاقتنا حاضرة بنسبة 100% غداً».

يشار إلى أن بايرن ميونيخ يتربع على القمة حالياً برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، متفوقاً بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج.