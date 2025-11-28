السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يورتشيتش: بيراميدز يتطلع إلى النقطة السادسة أمام باور ديناموز

يورتشيتش: بيراميدز يتطلع إلى النقطة السادسة أمام باور ديناموز
28 نوفمبر 2025 16:35

 
القاهرة (د ب أ)

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، أن المواجهة التي تجمع فريقه بمضيفه باور ديناموز الزامبي، ستكون صعبة بكل تأكيد، خاصة أن المنافس فريق قوي سيلعب على أرضه ووسط جماهيره ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى.
ويحلّ بيراميدز، حامل اللقب القاري، ضيفاً على بطل زامبيا، السبت، باستاد (ليفي موانواسا) بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال. وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي، إنه شاهد المباراة الأخيرة للفريق الزامبي في مواجهة نهضة بركان، وكذلك بعض مبارياته في الدوري المحلي، ورغم خسارة باور ديناموز بثلاثية في لقائه الأول بالمجموعة، فإنه يبقى فريقاً محترماً، ويملك العديد من العناصر المتميزة، مشدداً على أن المواجهة لن تكون سهلة، وهو كمدير فني باب يعرف كل شيء عن المنافس وجاهز لمباراة الغد.
وأضاف أن بيراميدز يلعب كل مباراة سواء خارج أرضه أو في مصر بوصفه بطل أبطال القارة الأفريقية وحامل لقب دوري الأبطال، وهدفه الفوز دائماً، وبالتالي سيلعب أمام باور ديناموز من أجل النقاط الثلاث، والوصول إلى النقطة السادسة، والاستمرار في صدارة المجموعة، قبل التوقف الطويل بسبب البطولات القارية.
وأوضح مدرب بيراميدز أن فريقه في موقف رائع للغاية حالياً، معرباً عن سعادته بكل لاعبيه وثقته كبيرة في قدرتهم على تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار حتى النهاية. وكشف يورتشيتش أن فريقه يفتقد عناصر عديدة مهمة بسبب الإصابات والغيابات الأخرى، ولكنه في النهاية يثق في كل المجموعة التي تلعب كفريق واحد وعائلة وهدفهم دائماً، هو الفوز رغم الغيابات المهمة، وكل لاعب قادر في المجموعة على تعويض غياب زميله وبذل أفضل ما لديه من أجل هذا الفريق.
ورداً على سؤال حول تفوق بيراميدز على الفرق الزامبية التي سبق وواجها وحقق الفوز عليها جميعا في ملعبها، رد يورتشيتش، قائلاً إن الفوز في تلك المباريات لن يكون مؤثراً في لقاء الغد، من دون بذل أقصى جهد لدى اللاعبين داخل الملعب، ولابد من احترام المنافس بشدة واللعب بكل قوة أمامه لتحقيق نتيجة أخرى مثالية وثلاث نقاط جديدة.
وأكد أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، في مؤتمر صحفي، أن فريق باور ديناموز «سيظهر بالطبع قوة في ملعبه ووسط جماهيره وتعويض الخسارة وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة».
وأضاف الشناوي أن «الفريق الزامبي قوي ويمتلك عناصر مميزة في بعض الخطوط، وظهر ذلك واضحاً في مواجهة بركان رغم الخسارة، ولكن بيراميدز يلعب بشخصية بطل أفريقيا وحامل اللقب، ولا بديل عن الفوز باللقاء حتى وإن كان خارج ملعبه».
وأوضح أن بيراميدز بدأ دور المجموعات بشكل مثالي وحقق الفوز بثلاثية نظيفة أمام ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، ويبحث عن فوز ثانٍ في زامبيا لتأمين الصدارة بست نقاط والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرحلة المقبلة، قبل العودة مجدداً والتركيز في مشوار الدوري بحثاً عن التواجد في صدارة البطولة المحلية.

دوري أبطال أفريقيا
مصر
بيراميدز
زامبيا
