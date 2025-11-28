28 لاعباً في معسكر المنتخب الأولمبي لكأس الخليج



أبوظبي (الاتحاد)



بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي تجمعه، في مقر اتحاد الكرة بدبي، ويقام المعسكر من 26 إلى 30 نوفمبر الحالي، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الخليج تحت 23 سنة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وأدّى «الأبيض الأولمبي» مرانه الأول على ملعب ذياب عوانة، تحت قيادة مارسيلو برولي مدرب المنتخب، وبمشاركة 28 لاعباً، وهم خالد توحيد، عدلي حاتم، مرزوق البدواوي، مبارك بني زامة، منصور علي، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور صالح المنهالي، هزاع شهاب، فهد جاسم، أحمد مال الله، علي كريم، ليونارد أميزيميكو، علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، حازم عباس، محمد الوافي، سيف صالح المنهالي، مطر زعل، أحمد رائد، مايد عادل، علي المعمري، منصور سعيد المنهالي، عيسى خلفان، غيث عبدالله، أحمد نبيل، جونيور ندياي، أنطوني خياط.

ويُشارك منتخبنا الوطني الأولمبي في بطولة كأس الخليج المقررة إقامتها من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق وعُمان واليمن.

ويدشّن الأبيض الأولمبي مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب العُماني 4 ديسمبر، ثم يلتقي المنتخب اليمني 7 ديسمبر، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب العراقي 10 ديسمبر.

