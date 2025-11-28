السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

القبض على مشجعين ليانج بويز بعد الشغب في «يوروبا ليج»

القبض على مشجعين ليانج بويز بعد الشغب في «يوروبا ليج»
28 نوفمبر 2025 17:20

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كريستال بالاس يثير الفوضى!
ليون على قمة «يوروبا ليج»


ألقي القبض على شخصين بعدما تعرضت الشرطة لاعتداء من قبل مشجعي الفريق الضيف خلال المباراة، التي فاز فيها أستون فيلا على نادي يانج بويز السويسري في فيلا بارك بالدوري الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن جماهير يانج بويز قامت بإلقاء أشياء، بما في ذلك مقاعد مكسورة وعملات معدنية، نحو لاعبي أستون فيلا وضباط الشرطة، وقد تعرّض المهاجم الهولندي دونييل مالين لضربة في الرأس.
واندلعت أعمال الشغب خلال الشوط الأول من المباراة، التي فاز بها أستون فيلا بنتيجة 2 -1.
وقال رجال الشرطة إن اثنين من جماهير الفريق الضيف ألقي القبض عليهما للاشتباه في تورطهما في شجار والاعتداء على رجل شرطة.
وقال المشرف بول ماينور: «لن نتسامح مع أي شكل من أشكال العنف في مباريات كرة القدم».
وأضاف: «كانت الغالبية العظمى من الجمهور في حالة معنوية جيدة، لكن للأسف، تسبب عدد قليل من مشجعي الفريق الضيف في أعمال عنف وعطلوا المباراة».
وقال: «تم فتح تحقيق، ويقوم رجال الشرطة بمراجعة لقطات كاميرات الجسم وكاميرات المراقبة في الملعب، المتعلقة بأعمال الشغب».
اندلعت أعمال العنف في الطابق السفلي من مدرج دوج إيليس عندما تقدم أستون فيلا في النتيجة، وتم نشر العشرات من رجال الشرطة المجهزين بمعدات مكافحة الشغب.
وتلقى يانج بويز غرامات بسبب حوادث مماثلة تورّط فيها مشجعوه في مانشستر سيتي قبل عامين، وكذلك مرة أخرى بسبب استخدام الألعاب النارية في مباراة أمام سلتيك أقيمت في فبراير الماضي.

 

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
أستون فيلا
سويسرا
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©