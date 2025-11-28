نهائي «عيد الاتحاد» للبولو غداً



دبي (الاتحاد)



احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54، تختتم السبت، منافسات بطولة عيد الاتحاد للبولو، بنادي الحبتور للبولو والفروسية، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة، حيث من المقرر أن يلتقي فريقا «الحبتور» و«جهانجيري» على كأس البطولة، وتسبقها مباراة كأس الترضية بين «مهرة» و«بوراونا كابيزا».

وارتدى نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند ثوب المناسبة الكبيرة والأغلى على قلوب المواطنين والمقيمين، وجهت إدارة النادي الدعوة إلى المسؤولين وعشاق ومحبي البولو للحضور والمشاركة في العرس، ويتخلّل المهرجان حفل موسيقي كبير وحركات تعبيرية وعرض لأحدث سيارات بنتلي وفقرات ممتعة للأطفال، ويختتم عقب التتويج بفقرة الليزر المبهرة.

وأعرب محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الرئيس التنفيذي، ورئيس اتحاد البولو، عن سعادته بأن تشارك مجموعة الحبتور في الاحتفال بعيد الاتحاد، من خلال إقامة العديد من الفعاليات، ومن بينها بطولة عيد الاتحاد للبولو.

ورفع الحبتور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القادة والمسؤولين وإلى جميع الرياضيين، متمنياً أن تكون أيام دولة الإمارات كلها أعياد.

وقال الحبتور إن الفعاليات الرياضة واجب مجتمعي، خاصة التي تتزامن مع الأعياد والمناسبات الوطنية، التي تعزّز روح الانتماء للوطن والولاء لقادتنا الذين لم يدخروا جهداً لإسعاد شعبنا وضيوفنا.

وكانت البطولة التي تحمل هانديكاب من 8 إلى 10 جول شهدت تأهل الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وجهانجيري بقيادة سعد جهانجيري إلى المباراة الختامية على كأس البطولة، وينتظر أن يمثّل الحبتور كل من محمد الحبتور وبالي أوجيزا وخوان كروز وتي بي سي، وينتظر أن يمثل جهانجيري سعد جهانجيري ووإيجناسو بيريز وتوماس أريارتي وسانتوس الريارتي.