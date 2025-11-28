السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نهائي «عيد الاتحاد» للبولو غداً

نهائي «عيد الاتحاد» للبولو غداً
28 نوفمبر 2025 17:41

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد


احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54، تختتم السبت، منافسات بطولة عيد الاتحاد للبولو، بنادي الحبتور للبولو والفروسية، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة، حيث من المقرر أن يلتقي فريقا «الحبتور» و«جهانجيري» على كأس البطولة، وتسبقها مباراة كأس الترضية بين «مهرة» و«بوراونا كابيزا».
وارتدى نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند ثوب المناسبة الكبيرة والأغلى على قلوب المواطنين والمقيمين، وجهت إدارة النادي الدعوة إلى المسؤولين وعشاق ومحبي البولو للحضور والمشاركة في العرس، ويتخلّل المهرجان حفل موسيقي كبير وحركات تعبيرية وعرض لأحدث سيارات بنتلي وفقرات ممتعة للأطفال، ويختتم عقب التتويج بفقرة الليزر المبهرة.
وأعرب محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الرئيس التنفيذي، ورئيس اتحاد البولو، عن سعادته بأن تشارك مجموعة الحبتور في الاحتفال بعيد الاتحاد، من خلال إقامة العديد من الفعاليات، ومن بينها بطولة عيد الاتحاد للبولو.
ورفع الحبتور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القادة والمسؤولين وإلى جميع الرياضيين، متمنياً أن تكون أيام دولة الإمارات كلها أعياد.
وقال الحبتور إن الفعاليات الرياضة واجب مجتمعي، خاصة التي تتزامن مع الأعياد والمناسبات الوطنية، التي تعزّز روح الانتماء للوطن والولاء لقادتنا الذين لم يدخروا جهداً لإسعاد شعبنا وضيوفنا.
وكانت البطولة التي تحمل هانديكاب من 8 إلى 10 جول شهدت تأهل الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وجهانجيري بقيادة سعد جهانجيري إلى المباراة الختامية على كأس البطولة، وينتظر أن يمثّل الحبتور كل من محمد الحبتور وبالي أوجيزا وخوان كروز وتي بي سي، وينتظر أن يمثل جهانجيري سعد جهانجيري ووإيجناسو بيريز وتوماس أريارتي وسانتوس الريارتي.

الإمارات
دبي
عيد الاتحاد
البولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©