«الكاف» يوقف نجم الهلال السوداني



الخرطوم (د ب أ)



أعلن نادي الهلال السوداني، إيقاف نجمه جان كلود لمدة 3 مباريات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دولار، في أعقاب الأحداث التي شهدها لقاء الفريق ضد ضيفه مولودية الجزائر، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر الفريق السوداني بياناً على حسابه بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، كتب فيه: «تسلم النادي خطاباً من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يفيد بفرض عقوبات على اللاعب جان كلود، ومحلل الأداء وليد شرشاري بالإيقاف لمدة 3 مباريات، وتغريمهما مبلغ 5000 دولار».

وأضاف البيان: «كما تقرر تغريم نادي الهلال مبلغ 15000 دولار، على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق ومولودية الجزائر، في افتتاح مباريات مرحلة المجموعات بمسابقة أبطال أفريقيا، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي».

وأوضح بيان الهلال «أعلن مجلس إدارة النادي، رفضه التام للعقوبات، واصفاً إياها بغير المنصفة والمجحفة في حق الفريق، ولا تعبر عن الحقيقة وواقع الأحداث التي صاحبت اللقاء، ولا تتماشى مع تقرير مراقب المباراة والمنسق الأمني فقد أشارا في تقريريهما إلى مطاردة أعضاء الطاقم الفني ولاعبين المولودية لجان كلود، ومحاولاتهم التعرض له بالضرب».

وأتم الهلال بيانه «قرر مجلس الإدارة، فور تسلمه القرار، خيار المناهضة، وذلك بتكليف محامي النادي بيدرو، المتخصص في القضايا الرياضية، والذي مثل الهلال في جلسة الاستماع التي خصصها كاف لأحداث المباراة، بتقديم استئناف لدى لجنة الاستئنافات بالاتحاد القاري، والتمسك بالمناهضة والتصعيد حتى محكمة (كأس)، حال لم يجد النادي الإنصاف من الكاف، وسيقدم الهلال عبر محاميه بيدرو استئنافه للجنة الاستئنافات».

وشهدت المباراة حصول جان كلود على بطاقة حمراء، عقب الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي وإداريي الفريقين التي استمرت لبعد صافرة النهاية، واضطر الأمن للتدخل لفض تلك المشاجرات.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن سبب اندلاع المشاجرة هو إلقاء جان كلود زجاجة مياه باتجاه مقاعد بدلاء المولودية.

وكان الهلال تغلب 2-1 على مولودية الجزائر في الجولة الأولى للمجموعة، التي تشهد أيضاً تواجد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسانت إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي.

ويحتل الهلال المركز الثاني حالياً برصيد 3 نقاط، بفارق هدف خلف صن داونز، الذي تغلب 3-1 على ضيفه سانت إيلوا لوبوبو، متذيل الترتيب بلا نقاط.