الرياضة

الأهلي المصري ينضم لفريق الدفاع عن رمضان صبحي في القضيتين

الأهلي المصري ينضم لفريق الدفاع عن رمضان صبحي في القضيتين
28 نوفمبر 2025 18:26


القاهرة (د ب أ)

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشارين القانونيين بناديه، بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي، اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وكتب الأهلي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: «انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف بجانبهم، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف المستشار القانوني للنادي، بالانضمام، بعد التنسيق، لفريق الدفاع عن رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حالياً، وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنباً إلى جنب مع محاميه الخاص».
أضاف البيان «كما تم تكليف الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص باللاعب».
ويواجه رمضان صبحي «28 عاماً» قضيتين حالياً قد تعصفا بمسيرته الكروية، حيث أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) حكماً ضد اللاعب بإيقافه لمدة أربعة أعوام في قضية التلاعب في عينة المنشطات، كما أن اللاعب متهم حالياً أيضاً في قضية تزوير محرر رسمي لأداء الامتحانات بدلاً منه، حيث تأجلت القضية إلى 30 ديسمبر المقبل. ويعتبر رمضان صبحي أحد اللاعبين الذين تدرجوا في فرق الناشئين بالأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، غير أنه رحل عن الفريق في سبتمبر 2020 بشكل مفاجئ إلى بيراميدز المصري، علماً بأنه خاض تجربة احترافية في الملاعب الإنجليزية مع فريقي ستوك سيتي وهيدرسفيلد تاون ما بين عامي 2016 و2019.

مصر
الأهلي
بيراميدز
محمود الخطيب
رمضان صبحي
