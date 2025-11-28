بريطانيا تكشف عن عرض قياسي لاستضافة «مونديال 2035 للسيدات»



لندن (أ ف ب)



كشف مسؤولو كرة القدم في بريطانيا، عن تفاصيل عرضهم المشترك الموحد لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات عام 2035، متضمناً قائمة بـ22 ملعباً مقترحاً في الملف الرسمي.

وقال فريق العرض، إن النهائيات التي ستضم 48 منتخباً ستكون أكبر حدث رياضي أحادي يقام على الأراضي البريطانية على الإطلاق.

وسيكون هذا أول مونديال يُلعب على أرض بريطانية منذ نهائيات 1966 للرجال التي استضافتها إنجلترا بمفردها.

وأضاف الفريق في بيان «مع وجود 63 مليون شخص يعيشون على بُعد ساعتين من أي ملعب مقترح، ستكون البطولة الأكثر سهولة من حيث الوصول في التاريخ».

وتضم القائمة 16 ملعباً في إنجلترا، وثلاثة في ويلز، واثنين في أسكتلندا، وواحداً في إيرلندا الشمالية، موزعة على 15 مدينة.

ومن المتوقع تقليص العدد النهائي للملاعب إلى نحو 16 ملعباً.

وللمقارنة، خصصت قطر عام 2022 ثمانية ملاعب فقط لاستضافة العرس العالمي الكروي.

ومن المنتظر أن يصادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على العرض العام المقبل.

وقال الرؤساء التنفيذيون للاتحادات الأربعة «استضافة كأس العالم للسيدات ستكون امتيازاً كبيراً للأمم الأربع».

وأضافوا «إذا نجحنا، ستكون بطولة 2035 أكبر حدث رياضي أحادي يقام على أرض المملكة المتحدة، مع توفير 4.5 مليون تذكرة للجماهير».

وتابعوا «نحن فخورون بالنمو الذي حققناه في السنوات الأخيرة في كرة القدم النسائية والفتيات، لكن لا يزال هناك المزيد من التطور، وهذه البطولة ستلعب دوراً أساسياً في تحقيق ذلك».

وتضم القائمة ملعب «أولد ترافورد» الحالي لنادي مانشستر يونايتد، لكن فريق العرض يعتزم تقديم الملعب الجديد للنادي للنظر فيه من قبل فيفا بمجرد تأكيد الخطط.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، إن العرض يعكس شغف بريطانيا بكرة القدم.

وأردف «نجاح منتخب إنجلترا للسيدات ألهم الفتيات في جميع أنحاء البلاد، وسنبني على هذا الزخم من خلال استقبال ملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم في بطولة ستعود بالنفع على المجتمعات والشركات في المدن المستضيفة في أنحاء المملكة المتحدة».

وكان منتخب إنجلترا للسيدات قد فاز بآخر بطولتين أوروبيتين، وبلغ نهائي مونديال 2023 حيث خسر أمام إسبانيا 0-1.

واعتباراً من عام 2031، ستقام نهائيات كأس العالم للسيدات بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.

وفي الشهر الماضي، أكد مسؤولون أميركيون انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا إلى عرض الولايات المتحدة لاستضافة مونديال 2031، بعدما أعلن رئيس الفيفا جاني إنفانتينو أن الولايات المتحدة هي المرشح الوحيد.

أما النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات فستقام في البرازيل عام 2027.