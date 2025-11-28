بياستري يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة لـ «جائزة قطر»



لوسيل (د ب أ)



أظهر الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، صموده في صراع المنافسة على لقب فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»،، بعدما سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة قطر الكبرى.

ويمكن لزميله بالفريق لاندو نوريس أن يتوج بأول ألقابه في «الفورمولا-1» الأحد، إذا سارت النتائج في مصلحته، ولكن بياستري سجل أسرع زمن للفة، حيث سجل دقيقة و20 ثانية و924 جزءاً من الثانية. وجاء البريطاني نوريس في المركز الثاني بفارق 058 :0 ثانية خلف بياتسري، فيما جاء فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتين في المركز الثالث. وتقام التصفيات الخاصة بسباق السرعة في وقت لاحق من الجمعة، فيما يقام سباق السرعة السبت وبعده تقام تصفيات السباق الرئيسي الذي يقام الأحد.

ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين متفوقاً على بياستري والهولندي ماكس فيرستابن بفارق 24 نقطة، مع تبقي سباق جائزة أبوظبي الكبرى فقط، بعد سباق جائزة قطر الكبرى.