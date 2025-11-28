افتتاح مبسط وأنيق لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلقت اليوم فعاليات بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2025، في مبادلة أرينا، بمشاركة 373 لاعباً ولاعبة يمثلون 52 دولة، من بينها منتخب روسيا الذي عاد بقوة للمشاركة تحت علم بلاده بدلاً من اللعب باسم فريق الاتحاد الدولي لسنوات سابقة.

ومن أبرز مفاجآت الجولة الافتتاحية، خسارة ديستريا كراسنيكي بطلة كوسوفو المصنفة الأولى عالمياً، الفائزة بذهبية بطولة زغرب الأخيرة لوزن 52 كجم أمام المجرية المخضرمة ريكا بوب التي تأهلت إلى «النهائي الذهبي» ما يؤكد قوة المنافسة.

شهد حفل الافتتاح، معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وعبيد العنزي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الكويتي، وأعضاء الاتحاد الدولي، وعدد من رؤساء الاتحادات ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء الوفود المشاركة، وشارك في حفل الافتتاح التراثي والاستعراضي الحديث البسيط الأنيق زهرات مدرسة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.

شهدت الجولة الافتتاحية للوزن الخفيف منافسة قوية بمشاركة حملة الميداليات الأولمبية وأبطال العالم والنجوم الصاعدة التي أسهمت في ارتفاع مستوى مباريات الجولة الافتتاحية للبطولة التي تبلغ جوائزها 154 ألف يورو، إضافة إلى الجوائز العينية والتذكارية ونقاط التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس.

وأسفرت منافسات الدور التمهيدي لوزن الخفيف تحت 60 كجم فوز لاعبنا سيمون قسطنطين على بطل كازاخستان شامشادين، ليتأهل إلى ملاقاة الألماني هيدرا، وتمكن من التفوق عليه ليواصل مشواره، ويصطدم ببطل روسيا أيوب لييف ليخسر أمامه وينتقل للعب في ملحق الترضية في مواجهة البلجيكي فيراستراتن، إلا أن الإرهاق نال منه ليخسر ويودع المنافسة.

كما فاز لاعبنا نارمند بيان على بطل إسرائيل كازان في الدور التمهيدي لمنافسات وزن تحت 66 كجم، ليتأهل لملاقاة بطل روسيا مراد تشوفايانوف الذي نجح في تخطي لاعبنا بنتيجة 1-0.

وكانت مفاجأة الجولة الافتتاحية خسارة لاعبتنا بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم أمام بطلة هولندا كرافيل، بعد أن تأثرت بإصابتها مؤخراً في دورة التضامن بالرياض، التي أحرزت خلالها الميدالية الذهبية.

وفي منافسات وزن تحت 66 كجم، خسر لاعبنا الصاعد صقر العتيبي من الألماني نيكولاس، وخسرت لاعبتنا الشابة إيرينا خوبو في منافسات وزن تحت 52 كجم أمام الإسرائيلية بريمو جيفين، كما خسر حميد ماتلاي من بطل أذربيجان روسلان.

وتستأنف صباح السبت منافسات البطولة بمنافسات الوزن الخفيف المتوسط الذي يشهد نزالات قوية، يخوض خلالها منتخبنا 5 مباريات في الدور التمهيدي على مستوى فئة الرجال.

ويلتقي كريم عبد اللطيف في منافسات وزن تحت 73 كجم بطل إسرائيل الباز يهوناتان، وفي نفس الوزن يلتقي محمد يزبيك المصنف الثالث الكوري بي دو نجهيون، بينما يقابل ناجي يزبيك بطل كوريا لي يونكيول.

وفي وزن تحت 81 كجم، يلتقي طلال شفيلي، بطل كازاخستان عزات كومبسباي، وفي نفس الوزن، يلتقي عمر مراد، الفائز من مباراة السويسري سويبو أوريليان والإيطالي راكشاب مادالوني.