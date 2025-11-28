السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دبي تهدف إلى استقطاب 4 ملايين شخص سنوياً لفعالياتها الرياضية الكبرى

دبي تهدف إلى استقطاب 4 ملايين شخص سنوياً لفعالياتها الرياضية الكبرى
28 نوفمبر 2025 19:47

 
دبي (الاتحاد)

تهدف الخطة الرياضية لدبي 2033 التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بهدف تطوير القطاع الرياضي وتعزيز تنافسيته وجاذبيته العالمية، إلى مضاعفة عدد الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها دبي سنوياً بنسبة 250% خلال الفترة القادمة.
وتستهدف الخطة استقطاب أكثر من 4 مليون شخص سنوياً لحضور فعالياتها الرياضية الكبرى في المرافق والملاعب الرياضية المتوافرة حالياً في دبي وفق أعلى المعايير، وزيادة عدد المنشآت والمراكز الرياضية، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للرياضة والرياضيين.
وتعتبر الفعاليات الرياضية أحد المحاور الأربعة للخطة إضافة إلى الأندية والمواهب والمجتمع، وسيعمل مجلس دبي الرياضي على تنفيذ مستهدفات هذه المحاور بما يسهم بجعل دبي ضمن أفضل 10 مدن رياضية على مستوى العالم.
وتركز «الخطة الرياضية لدبي 2033» ضمن محور الفعاليات على زيادة الأحداث الرياضية المصنفة ضمن الدرجة الأولى وتعزيز مردودها الاقتصادي والسياحي لدبي، ورفع نسبة نمو الاقتصاد الرياضي بنسبة 80%، لتصل مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى أكثر من 18.3 مليار درهم بحلول عام 2033.
دبي تجمع العالم
وقال خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيعمل مجلس دبي الرياضي على تطوير وتنفيذ 19 برنامجاً رئيسياً و75 مبادرة مختلفة تسهم في تحقيق أهدافنا الكبيرة والطموحة لرياضة دبي خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف: «تحتل الفعاليات الرياضية مكانة كبيرة في خطة عملنا، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من الفعاليات الرياضية ذات الصدى العالمي في رياضات جماهيرية كبرى التي تستقطب مشاركة أفضل النجوم العالميين واللاعبين وأقوى الفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات، وفي مقدمتها القمة العالمية للرياضة في ديسمبر المقبل، التي ستكون أكبر تجمع رياضي عالمي لنجوم الرياضة والخبراء وصناع القرار بهدف تصميم مستقبل الرياضة من دبي مدينة المستقبل».
وسيتم العمل وفق الخطة على الارتقاء بمستوى البطولات التي حققت نجاحات ورسخت اسم دبي في صدارة المدن العالمية، من حيث جودة وتنوع البطولات، ومن أبرزها دوري الملاكمة للمحترفين (بي إف إل)، ودبي ماراثون، وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وغيرها في رياضات الجولف، والفروسية، والكريكت، والتنس، وكرة السلة، والرجبي.
حددت خطة دبي الرياضية جوانب دعم وزيادة الفعاليات الرياضية الدولية من بينها تحديث وتطوير البنية التحتية الرياضية وتسهيل الوصول إليها، توظيف البيانات والتكنولوجيا والإعلام، إطلاق حملات ترويجية سياحية عالمية بالشراكة مع دبي للسياحة لتعزيز السياحة الرياضية وزيادة ظهور علامة دبي في كافة المحافل الدولية كوجهة رياضية أولى، وفتح آفاق الاستثمار الرياضي، وتسهيل تأسيس المشروعات والشراكات المبتكرة.

