أبرز الأخبار
الرياضة

بالمر جاهز لمواجهة تشيلسي مع أرسنال

بالمر جاهز لمواجهة تشيلسي مع أرسنال
28 نوفمبر 2025 19:49

لندن (أ ف ب)

قال الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي، إن كول بالمر بات جاهزا للمشاركة أمام أرسنال المتصدر في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد، بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب الإصابة.
ولم يشارك لاعب الوسط المهاجم البالغ 23 عاماً مع النادي اللندني منذ 20 سبتمبر، حيث غاب بداية بسبب مشكلة في الفخذ، قبل أن يتعرض لكسر في إصبع قدمه في منزله.
وأكد ماريسكا في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة المنتظرة الأحد أن بالمر متاح لبدء اللقاء على ملعب «ستامفورد بريدج».
وقال المدرب ابن الـ45 عاماً «الجميع سعيد، رفاقه سعداء ونحن جميعاً سعداء، والأهم أن كول سعيد لأنه في النهاية يريد لاعبو كرة القدم خوض المباريات».
وكان بالمر هداف تشيلسي في «البريميرليج» الموسم الماضي برصيد 15 هدفاً، لكنه لم يخض هذا الموسم سوى أربع مباريات في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين.
وأضاف ماريسكا «إنه ربما أفضل لاعب لدينا، نحن سعداء بعودته، الآن علينا منحه الوقت ليصبح جاهزاً بنسبة 100 في المئة».
وتابع «لقد قدّم أداءً رائعاً في الماضي ولا شك أنه سيقدم مستوى جيداً جداً لهذا النادي في المستقبل».
ويحتل تشيلسي المركز الثاني في الدوري برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط عن أرسنال في المركز الأول.

