جوارديولا يطالب لاعبي مانشستر سيتي بإظهار موهبتهم الجماعية أمام ليدز



لندن (د ب أ)



حث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه على اللعب بثقة وإظهار موهبتهم الجماعية الهائلة، عندما يواجهون ليدز يونايتد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيدخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارته في المباراتين السابقتين أمام نيوكاسل 1- 2 وأمام باير ليفركوزن الألماني صفر- 2 بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، التي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «ندرك أن المنافسات صعبة، لست محبطاً بشأن نيوكاسل، ولكن بشأن الفريق الآخر، نعم».

وأضاف: «لكن أمام ليفركوزن شعروا أنهم لعبوا لتجنب الأخطاء، وليس للعب ومحاولة القيام بشيء صعب، وفي كرة القدم، عليك أن تلعب هجومياً ودفاعياً، وعليك أن تحاول، إذا خسرت في هذه التحركات، فهذا يعني أنك بذلت الجهد».

وقال: «لعبوا من أجل الأمان واعتقدوا أنه إذا لم يرتكبوا أي خطأ فلن يتم ملاحظتهم، وهذا صعب جداً».

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال.

وبعد مباراة الغد، سيلتقي مانشستر سيتي مع فولهام وكريستال بالاس خلال الأيام الثمانية المقبلة، وينصب تركيز المدرب على اللحظة الراهنة بدلاً من التركيز على الفارق مع المتصدرين.

وقال جوارديولا: «بالنسبة للأسابيع والمباريات القادمة، لدي دائما خبرة أن الأمر يتعلق فقط بالمباراة التالية، وبعد ذلك سنرى، وأعرف أن الفارق كبير، وأرسنال قوي جداً، نرى ذلك في كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي البطولات الأخرى، ونرى كيف يتحسن كفريق».

وأكد جوارديولا أن رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، لن يشارك في مواجهة، حيث يواصل التعافي من إصابة في أوتار الركبة.

وكان آخر ظهور لرودري كبديل في اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على بورنموث في بداية نوفمبر، لكنه لم يبدأ أي مباراة منذ التعادل في أول أكتوبر مع موناكو.

وعندما سئل جوارديولا عما إذا كان بإمكان رودري اللعب في مباراة الغد، قال: «ليس بعد، ولكنه ليس بعيداً جداً».

ويرى جوارديولا أن المباراة لن تكون سهلة أمام ليدز، كما أشاد أيضا بدانييل فاركي، مدرب ليدز.

وقال جوارديولا: «أرى دانييل فاركي رائع».

وأضاف: «تربطني به علاقة جيدة جداً، وأعرف أن الدوري الإنجليزي الممتاز دائماً ما يكون كذلك، حيث نحقق نتائج جيدة وأخرى سيئة، لأن المنافسين أقوياء ويحتاجون إلى أسابيع طويلة للاستعداد».