مدرب برشلونة يزف «الخبر الأهم»!



برشلونة (د ب أ)



ألمح الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إلى إمكانية مشاركة لاعب الوسط بيدري في المباراة المقبلة للفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، والمقرر لها السبت بالدوري الإسباني، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وغاب بيدري عن مباريات الفريق منذ تعرضه للإصابة أوائل الشهر الجاري، وكان أبرز تلك المباريات التي غاب عنها هي الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع برشلونة الرسمي، أن غياب أراوخو بسبب ألم في المعدة جعله ينضم إلى زميله فيرمين لوبيز في قائمة الغائبين، وعلق مدرب برشلونة على ذلك قائلاً: «هذه هي كرة القدم وهذه الأشياء تحدث».

ونقل برشلونة عن فليك ما وصفه بـ «الخبر الأهم»، وهو عودة بيدري، حيث قال المدرب الألماني إن اللاعب سيحصل على بعض الدقائق، لكنه لن يشارك أساسياً، وذلك بعد تعرضه للإصابة مطلع الشهر الجاري.

وعن الخسارة أمام تشيلسي قال فليك: «جميعنا نشعر بخيبة الأمل لكننا متفائلون بمواجهة ألافيس».

وأوضح فليك أنه شعر بالكثير من الثقة في اللاعبين بالكرة ومن دونها خلال التدريبات، مبدياً سعادته بعودة البرازيلي رافينيا.

وقال عنه: «إنه واحد من أكثر اللاعبين الذين يتم التركيز عليهم في الفريق وافتقدته كثيراً، إنه يناسب فلسفتنا حقاً، ولديه تأثير إيجابي على أسلوب لعبنا، وهو يريد إظهار إمكانياته، وأريد أن يفعل ذلك».

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.