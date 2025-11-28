السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سباق ثلاثي» يشتعل على صدارة «الأولى»

«سباق ثلاثي» يشتعل على صدارة «الأولى»
28 نوفمبر 2025 20:39

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)


يشتعل الصراع على قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مع انطلاق الجولة التاسعة مساء السبت، حيث تتنافس فرق حتا ودبا الحصن والإمارات على خطف الصدارة في جولة تحمل مواجهات مؤثرة على ترتيب القمة.
ويخوض حتا المتصدر بـ14 نقطة من 7 مباريات اختباراً قوياً أمام العربي «الوصيف» بالرصيد ذاته من النقاط على استاد حمدان بن راشد، فيما يستقبل دبا الحصن الثالث برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، ضيفه مصفوت الباحث عن استعادة التوازن. بدوره، يتطلع الإمارات صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، إلى استثمار لعبه على أرضه عندما يلتقي جلف يونايتد، أملاً في العودة لمركز متقدم.
وتستكمل مباريات الأحد بمواجهات الجزيرة الحمراء والاتفاق، سيتي والذيد، الفجيرة والعروبة، ومجد والحمرية، في جولة قد تعيد خلط أوراق القمة وتقلب ترتيب المقدمة.

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد


مباريات السبت
دبا الحصن – مصفوت 16:35
الإمارات – جلف يونايتد 16:35
حتا – العربي 16:35

مباريات الأحد
الجزيرة الحمراء - الاتفاق 16:35
سيتي – الذيد 16:35
الفجيرة – العروبة 16:35
مجد – الحمرية 16:40

 

دوري الدرجة الأولى
حتا
الإمارات
دبا الحصن
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©