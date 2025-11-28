«سباق ثلاثي» يشتعل على صدارة «الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يشتعل الصراع على قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مع انطلاق الجولة التاسعة مساء السبت، حيث تتنافس فرق حتا ودبا الحصن والإمارات على خطف الصدارة في جولة تحمل مواجهات مؤثرة على ترتيب القمة.

ويخوض حتا المتصدر بـ14 نقطة من 7 مباريات اختباراً قوياً أمام العربي «الوصيف» بالرصيد ذاته من النقاط على استاد حمدان بن راشد، فيما يستقبل دبا الحصن الثالث برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، ضيفه مصفوت الباحث عن استعادة التوازن. بدوره، يتطلع الإمارات صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، إلى استثمار لعبه على أرضه عندما يلتقي جلف يونايتد، أملاً في العودة لمركز متقدم.

وتستكمل مباريات الأحد بمواجهات الجزيرة الحمراء والاتفاق، سيتي والذيد، الفجيرة والعروبة، ومجد والحمرية، في جولة قد تعيد خلط أوراق القمة وتقلب ترتيب المقدمة.



مباريات السبت

دبا الحصن – مصفوت 16:35

الإمارات – جلف يونايتد 16:35

حتا – العربي 16:35

مباريات الأحد

الجزيرة الحمراء - الاتفاق 16:35

سيتي – الذيد 16:35

الفجيرة – العروبة 16:35

مجد – الحمرية 16:40