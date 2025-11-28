السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الليجا» تحصد 6.1 مليار يورو

«الليجا» تحصد 6.1 مليار يورو
28 نوفمبر 2025 20:41


مدريد (الاتحاد)

أنهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» عملية مناقصة حقوق البث المنزلي لمباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني داخل إسبانيا من موسم 2027-2028 إلى موسم 2031-2032، محققةً قيمة إجمالية تتجاوز 5.25 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% عن الدورة الزمنية السابقة «2022-2027»، والتي حققت فيها 4.95 مليار يورو، وحصلت كل من Telefónica وDAZN على حقوق بث 5 مباريات في كل جولة على مدار 5 مواسم.
وترتفع القيمة الإجمالية لحقوق البث السمعي والبصري المحلية لـ «الليجا» إلى 6.135 مليار يورو خلال الفترة من 2027-2028 إلى 2031-2032، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالدورة السابقة، ويدعم هذا النمو أداء قوي في جميع الفئات التكميلية، بالإضافة إلى الحقوق السكنية هناك زيادة بنسبة 30% في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، من 500 مليون يورو إلى ما يقارب 650 مليون يورو؛ وزيادة بنسبة 40% في حقوق بث دوري الدرجة الثانية، من 125 مليون يورو إلى حوالي 175 مليون يورو؛ وإيرادات البث المجاني ومقاطع الفيديو، التي بلغت 60 مليون يورو. 
وقال خافيير تيباس، رئيس الليجا: «في ظلّ المشهد المحلي والدولي المعقد، يُعدّ تأمين حقوق بثّ محلية تتجاوز قيمتها 6.135 مليار يورو، وبنمو إجمالي بنسبة 9%، أي ما يعادل أكثر من 500 مليون يورو عن الدورة السابقة، خبراً ساراً للاستدامة المالية لأنديتنا ولمستقبل كرة القدم الإسبانية الاحترافية، وفي وقتٍ تشهد فيه العديد من الدوريات تراجعاً في قيمها الإعلامية، يكتسب النموّ المتواصل لليجا، وأرقامها القياسية أهميةً بالغة، وتعكس هذه النتيجة قوة منتجنا وثقة جهات البثّ، مدفوعة بشكل كبير بمكافحتنا الحثيثة للقرصنة، والتي أسهمت في زيادة قاعدة مستخدميها، وبحرص الأندية على تحسين المحتوى السمعي والبصري وتقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير».

كرة القدم
إسبانيا
الدوري الإسباني
الليجا
