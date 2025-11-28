السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مكتب الأسلحة والمواد الخطرة وشركة «ليوا» يوقعان مذكرة تعاون

مكتب الأسلحة والمواد الخطرة وشركة «ليوا» يوقعان مذكرة تعاون
28 نوفمبر 2025 20:43

 
العين (وام)

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد


وقع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني وشركة ليوا للأسلحة، مذكرة تعاون خلال فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية في منطقة العين، لتصنيع الرموز الذهبية لبطولة الإمارات للرماية.
وجرت مراسم التوقيع في جناح «الدار أمان»، بحضور محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وعلي سيف بن عبلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة ليوا للأسلحة.
وقع الاتفاقية من جانب مكتب الأسلحة والمواد الخطرة عامر بخيت النوه المنهالي، رئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة، مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وعلي خلفان الكعبي، مستشار الشؤون الفنية بشركة ليوا للأسلحة.
وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون في تصنيع الرموز الذهبية الخاصة ببطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة من المكتب، بما يسهم في تعزيز الصناعات الوطنية، ودعم جهود الشركات المحلية في تقديم جوائز مميزة تعكس هوية البطولة.
وعلى هامش مراسم التوقع تسلم محمد سهيل النيادي، رمزاً من الرموز المعتمدة للبطولة هدية تذكارية من علي سيف بن عبلان المزروعي، تقديراً لجهود المكتب في تنظيم وإقامة البطولات والفعاليات المختلفة في الرماية، وحرص اللجنة المنظمة على التعاون مع الشركات الوطنية في دعم التصنيع المحلي.
وأكدت اللجنة المنظمة أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية دعم الصناعات الوطنية، وترسيخ حضور الشركات المحلية في الفعاليات الرياضية الكبرى، لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، وترسيخ مكانة البطولة على المستويين المحلي والإقليمي.

الإمارات
أبوظبي
مكتب الأسلحة والمواد الخطرة
الرماية
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©