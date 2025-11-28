الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف إيفرتون ضد «طرد الصفعة»!

لندن (د ب أ)



رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به إيفرتون ضد قرار بحق لاعب الوسط إدريسا جانا جي، وذلك حسبما أكد مدرب الفريق ديفيد مويز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جانا جي «36 عاماً» تلقى البطاقة الحمراء المباشرة بعد صفعه زميله مايكل كين وذلك في اللقاء الذي انتهى بفوز إيفرتون على مانشستر يونايتد 1 - صفر، يوم الاثنين الماضي.

وأضافت أن العقوبة المبدئية للسلوك العنيف هي الإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وهو الأمر الذي يعني غياب اللاعب السنغالي عن مواجهات إيفرتون في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل وبورنموث ونوتنجهام فورست.

وقال مويز: «تقدمنا باستئناف ضد البطاقة الحمراء لكنه تم رفضه».

وأضاف: «لم نتلق أي تفسير للرد أو بيان بالأسباب، لكننا قمنا بالاستئناف عليه فوراً».

ونشر نادي إيفرتون،، صورة لجي وكين يرتديان قفازات الملاكمة ويحتضنان بعضهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مويز في مؤتمر صحفي: «لقد انتهى الأمر فوراً».

وأضاف: «لقد انتهى الأمر وتجاوزناه سريعاً، وتم إنهاء كل شيء في غرفة الملابس».