السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف إيفرتون ضد «طرد الصفعة»!

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف إيفرتون ضد «طرد الصفعة»!
28 نوفمبر 2025 21:29

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب أرسنال يستمتع بمشاهدة تشيلسي!
جوارديولا يطالب لاعبي مانشستر سيتي بإظهار موهبتهم الجماعية أمام ليدز


رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به إيفرتون ضد قرار بحق لاعب الوسط إدريسا جانا جي، وذلك حسبما أكد مدرب الفريق ديفيد مويز.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جانا جي «36 عاماً» تلقى البطاقة الحمراء المباشرة بعد صفعه زميله مايكل كين وذلك في اللقاء الذي انتهى بفوز إيفرتون على مانشستر يونايتد 1 - صفر، يوم الاثنين الماضي.
وأضافت أن العقوبة المبدئية للسلوك العنيف هي الإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وهو الأمر الذي يعني غياب اللاعب السنغالي عن مواجهات إيفرتون في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل وبورنموث ونوتنجهام فورست.
وقال مويز: «تقدمنا باستئناف ضد البطاقة الحمراء لكنه تم رفضه».
وأضاف: «لم نتلق أي تفسير للرد أو بيان بالأسباب، لكننا قمنا بالاستئناف عليه فوراً».
ونشر نادي إيفرتون،، صورة لجي وكين يرتديان قفازات الملاكمة ويحتضنان بعضهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مويز في مؤتمر صحفي: «لقد انتهى الأمر فوراً».
وأضاف: «لقد انتهى الأمر وتجاوزناه سريعاً، وتم إنهاء كل شيء في غرفة الملابس».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©