مدرب أرسنال يستمتع بمشاهدة تشيلسي!



لندن (أ ف ب)



أكد المدرب الإسباني لأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم ميكل أرتيتا، أن جاره ومطارده المباشر تشيلسي يستحق تماماً أن يُنظر إليه على أنه منافس على لقب الدوري، وذلك قبل قمتهما المرتقبة على ملعب ستامفورد بريدج الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة.

ويتقدم رجال أرتيتا حالياً بست نقاط على تشلسي.

ويعيش أرسنال حالة من التفاؤل بعد فوزه الكبير على جاره الآخر توتنهام 4-1 في المرحلة الثانية عشرة، وبعدها قهره بايرن ميونيخ الألماني 3-1 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث فض معه شراكة صدارة المسابقة القارية العريقة.

كما أن تشيلسي يعيش بدوره حالة معنوية جيدة، بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، وفوز ساحق على برشلونة الإسباني 3-0 في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

ولا يزال شباب المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا يعتبرون من غير المرشحين للفوز بلقب الدوري على الرغم من أدائهم الجيد.

لكن أرتيتا لا يقلل من شأن منافسه الذي فاز بمسابقة كونفرنس ليج وكأس العالم للأندية الموسم الماضي، قال للصحفيين: «أعتقد أننا جميعاً هنا، وهم (تشيلسي) هنا لأنهم يستحقون ذلك تماماً.

وأضاف «ما قدموه في السنوات القليلة الماضية، أعتقد أن التشكيلة التي شكّلوها، والأرقام التي حققوها، والجودة التي يتمتعون بها، وعدد مدربيهم، كل ذلك يجعل الأمور إيجابية جدا، ويستحقون ذلك».

وتابع لاعب وسط أرسنال وإسبانيا السابق أن تشيلسي كان من أكثر الفرق التي استمتع بمشاهدتها.

وأردف قائلاً «لديهم مرونة كبيرة، ويشكلون خطورة كبيرة، ويملكون مواهب فردية كبيرة، وهم واضحون تماماً فيما يريدون فعله، ولهذا السبب هم فريق صعب جداً».

وأوضح «من الواضح أنها ستكون مباراة كبيرة، إنها ديربي لندني كبير، سنواجه خصماً قوياً جداً، إنهم في حالة جيدة، ونعرف التحدي، ونعرف أيضاً الفرصة المتاحة لنا الأحد، لذلك نحن مستعدون تماماً لذلك».