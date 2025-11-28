السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
الرياضة

تشيزني: أنا «الأسمن» في برشلونة!

تشيزني: أنا «الأسمن» في برشلونة!
28 نوفمبر 2025 22:20

 
برشلونة (رويترز)

كشف حارس المرمى تشيزني أنه الأسمن في برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكنه أصر على أن حبه للطعام لم يعرقل مسيرته.
وقال الحارس (35 عاماً)، والذي عاد من الاعتزال العام الماضي ليساعد برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني، إن القليل من الدهون الزائدة لم يشكل عبئاً عليه أبداً.
وقال تشيزني في مقابلة مع مجلة (جي.كيو بولندا) نُشرت الأسبوع الماضي «أحب الأكل، ورغم أنني في نطاق الحد المسموح به، فإنني كسرت الرقم القياسي لبرشلونة فيما يتعلق بنسبة الدهون، الدهون الزائدة».
وكشف الحارس، الذي خاض 84 مباراة دولية مع بولندا، فحوى حوار دار مع زميله في فريق برشلونة روبرت ليفاندوفسكي عندما كان الثنائي في معسكر المنتخب.
وقال «في إحدى المرات، قال لي ليفي (ليفاندوفسكي) مازحا في غرفة تبديل ملابس المنتخب البولندي، كنت حينها مرتدياً سروالي الداخلي، «كيف يمكن تشيزني أن يصنع مثل هذه المسيرة بهذا الجسد؟».
قال المدرب تشيسلاف ميتشنيفيتش، الذي كان حارس مرمى سابقاً «انظر يا ليفي، حراسة المرمى أشبه بلعبة الشطرنج، تلعب بيديك، لكنك في الحقيقة تلعب بعقلك».
ومنذ ذلك الحين، كلما قال لي أحدهم «تشيزني، اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية»، أجيب «اسمع، الأمر أشبه بلعبة الشطرنج».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليفاندوفسكي
