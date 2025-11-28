مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن.. علي الخاطري يظفر بناموس الشوط الأول في السباق التراثي

أبوظبي (الاتحاد)

أقيمت أمس منافسات السباق التراثي ضمن مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025، الذي يختتم فعالياته الاثنين المقبل، وخصص للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً.

أقيم السباق التراثي على مدار 15 شوطاً لمسافة كيلومترين، بمشاركة واسعة من الشباب والفتيات والمقيمين الأجانب، وحصل الفائزون بالأشواط على جوائز نقدية، وصلت إلى 100 ألف درهم.

وظفر علي عبيد هلال الخاطري بالناموس ولقب الشوط الأول على ظهر المطية «لفان» وللعام الثاني على التوالي، التي تحقق المركز الأول، حيث قطعت مسافة الشوط في 3:02:46 دقيقة.

وحصد أحمد خلفان أحمد المزروعي على المركز الأول في الشوط الثاني على المطية «شاهين»، وأنهى الشوط في زمن قدره 3:05:29 دقيقة.

وتألقت مارينا بانشانكا على ظهر المطية «سراب» في الشوط الثالث المخصّص للنساء، بمشاركة عدد من المتسابقات المقيمات الأجنبيات، حيث نجحت في السيطرة على السباق وعبور خط النهاية في زمن قدره 3:22:71 دقيقة.

وتوّجت ريم محمد عبد الله سالم بناموس الشوط الرابع المخصّص للنساء على المطية «الشامخ» بتوقيت زمني قدره 3:07:55 دقيقة.

وتصدر راشد سيف طناف الراشدي على المطية «الروضة» الشوط الخامس، بينما حصل على لقب الشوط السادس الكولومبي دافيد البيرتو على المطية «الشبابي».

وفاز مطر محمد الضبيعة الكتبي بالمركز الأول في الشوط السابع على المطية «الموج»، وغريب عبد الله مرخان الكتبي على المطية «الماهر» في الشوط الثامن، ومنصور إبراهيم هلال على المطية «عجيب» في الشوط التاسع، وحمد راشد لوتاه على المطية «هملول» في الشوط العاشر، والصغير سعيد المحرمي على المطية «مشيرب» في الشوط الـ11، وسعيد أحمد عبد الله بالرفيعة على المطية «سكر» في الشوط الثاني عشر، وعلي سهيل الفلاسي على المطية «الساعي» في الشوط الثالث عشر.

وخصّص الشوطين الأخيرين للسباق الآسيوي، حيث فاز محمد بن عمير الراشدي على المطية «مكرم»، وروان سامر بن صلاح على المطية «العراف».