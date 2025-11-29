الوداد واتحاد العاصمة والمصري يتألقون في «الكونفدرالية الأفريقية»

زنجبار (أ ف ب)



عاد الوداد الرياضي المغربي بانتصار مهم وشاق للغاية من أرض مضيفه عزام يونايتد التنزاني 1-0، في جزيرة زنجيبار في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية الأفريقية».

وعزز «وداد الأمة» صدارته للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بسب نقاط من مباراتين، بانتظار لقاء مانييما الكونغولي الديمقراطي ونيروبي يونايتد الكيني.

وانتظر الفريق المغربي إلى الشوط الثاني، لحسم النتيجة عبر تسديدة متقنة من قائده المخضرم المهاجم الدولي السابق نور الدين أمرابط «38 عاماً» مستفيداً من تمريرة مميز للجنوب افريقي ثيمبنكوسي لورش (57).

وتعرض لاعب الوداد البوركينابي عزيز كي لإصابة قوية عقب تدخل قوي مع أحد لاعبي الفريق التنزاني، ما استدعى استبداله فوراً، قبل أن يتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وحسم اتحاد العاصمة الجزائري القمة المغاربية مع مضيفه أولمبيك أسفي المغربي 1-0 ضمن المجموعة الأولى، واتسم اللقاء بالتحفظ الدفاعي والحذر من قبل الطرفين، إلا أن خبرة الجزائريين كانت لها اليد الطولى، حيث تمكن زكريا الدراوي من تسجيل الهدف الوحيد، إثر هجمة منسقة بعد ارتباك دفاعي من الفريق المسفيوي (85).

وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط أمام أسفي الثاني 3 نقاط، ويلتقي الأحد دجوليبا المالي مع مضيفه سان بيدرو الإيفواري.

وصعد المصري البورسعيدي المصري إلى صدارة المجموعة الرابعة، بعدما حقق فوزه الثاني توالياً، وجاء على حساب مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي 3-2 في ندولا.

وبدأ الفريق المصري اللقاء ضاغطاً وافتتح التسجيل عبر محمد هاشم (4)، وأدرك إصحاب الأرض التعادل سريعاً عبر فريدي كوابلان (5).

وأعاد الجزائري منذر طمين التقدم للمصري من تسديدة مميزة (24)، وتراجع الفريق الزائر إلى منطقته تاركاً السيطرة لأصحاب الأرض، حيث تألق حارس مرمى الفريق البورسعيدي محمود حمدي في الدفاع عن مرماه، وإثر مرتدة سريعة عزز طمين تقدم المصري بعدما روض الكرة المرسلة من مواطنه عبد الرحيم دغموم وسددها مباشرة إلى شباك زيسكو (68)، وقلص بيتر موسوكوما النتيجة لزيسكو مستغلاً التباطؤ في دفاع المصري (87)، ويلتقي السبت الزمالك المصري مع مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المجموعة ذاتها.