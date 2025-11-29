الجيش الملكي والأهلي.. «نقطة» في «القمة المشحونة»!



القاهرة (أ ف ب)



حسم التعادل الإيجابي «القمة المشحونة» بين الجيش الملكي المغربي وضيفه الأهلي المصري 1-1 على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وحفلت المواجهة التي تشكّل أبر مواجهات الجولة بمشاحنات كثيرة، لعل أبرزها في الشوط الثاني في أعقاب إلغاء الحكم الليبي أحمد الشملاني هدفاً للفريق المغربي، حيث نشبت أزمة بين لاعبي الفريقين ما اضطر إلى تدخل الأمن، واستمر التوقف زهاء 5 دقائق.

وتُعد النتيجة مكسباً للنادي المصري الذي افتقد إلى عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، وعاد بنقطة ثمينة من أرض منافسه، محافظاً على الصدارة برصيد أربع نقاط، متقدماً بفارق الأهداف أمام يانج أفريكانز التنزاني المتعادل سلباً مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري الرابع بنقطة خلف الجيش الملكي الذي حصد نقطته الأولى أيضاً.

وكان الأهلي البادئ بالتهديد، حيث سدّد أحمد سيد زيزو كرة قوية ارتدت من القائم (5)، وتصدى حارس مرماه مصطفى شوبير لتسديدة قريبة من قائد الجيش محمد ربيع حريمات (10).

وحصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء، إثر هجمة مرتدة سريعة من لمسة يد على المالي أليو ديانج، لاقت اعتراضاً عارماً من الفريق المصري، وانبرى لها حريمات قوية صدّها شوبير وارتدت إلى المتابع محسن بوريكة الذي وضعها في الشباك (38).

وضغط الفريق المصري في الشوط الثاني بحثاً عن التعادل، وتحقق الأمر عندما أرسل «البديل» التونسي محمد علي بن رمضان كرة عرضية تابعها محمود حسن «تريزيجيه» برأسية هزت شباك الحارس المخضرم أحمد رضى التكناوتي (68).

وأعرب المدرب الدنماركي للأهلي يس ثوروب عن عدم رضاه تماماً عن الأداء أو النتيجة، برغم صعوبة أجواء اللقاء.

وأضاف: «عندما تتأخر أمام فريق يملك جماهير مثل الجيش الملكي، تصبح الأمور معقدة للغاية، وإذا لم نستطع تحقيق الفوز في مثل هذه الظروف الصعبة، فحصد نقطة يُعد نتيجة مقبولة».

وشهدت المباراة الثانية بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز، توقفاً من قبل الحكم بسبب قيام بعض الجماهير بإلقاء زجاجات على حارس مرمى الضيوف، ما أثار جدلاً حول تأمينها واستكمالها.

ونجا نهضة بركان المغربي من تجرُّع الخسارة أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجري، وقلب تأخره بهدف إلى انتصار مهم في الدقائق الأخيرة 2-1 ضمن المجموعة الأولى.

وجاءت المباراة صعبة على الفريق المغربي المُتوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم الماضي، حيث تأخر بهدف بالنيران الصديقة على عكس المجريات عبر السنغالي مامادو لامين كامارا (37 خطأ في مرمى فريقه).

وأحكم الفريق المغربي سيطرته على المجريات في الشوط الثاني، لكن غالبية محاولاته لهز شباك المضيف باءت بالفشل، إلى الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، فأدرك التعادل عبر يونس الكعبي (90+7)، ثم أضاف منير الشويعر هدف الفوز (90+8).

وفي المجموعة الثالثة، تعادل مولودية الجزائر الجزائري مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 0-0.